Поступления акцизного налога в феврале выросли почти на 90%: данные налоговой — Finance.ua

Поступления акцизного налога в феврале выросли почти на 90%: данные налоговой Сегодня 09:21 — Казна и Политика

Поступления акцизного налога в феврале выросли почти на 90%: данные налоговой

В прошлом месяце в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 15,2 млрд грн акцизного налога с произведенных и импортированных подакцизных товаров. Это на 88,9% (7,2 млрд грн) больше, чем в феврале 2024 года.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Отмечается, что тенденция роста этого налога сохраняется второй месяц.

Показатель доходов выполнен на 153,4%, что позволило привлечь дополнительные 5,3 млрд грн в бюджет.

Факторы роста поступлений:

акцизный налог с произведенных и ввезенных табачных изделий — на 5,1 млрд грн, или 180,9% от доведенной задачи (6,3 млрд грн);

акцизный налог с произведенной в Украине ликероводочной продукции — на 0,05 млрд грн, или 108,7% от доведенной задачи (0,6 млрд гривен).

Напомним, за прошлый год 240 тысяч плательщиков налога на прибыль подали отчетность. К уплате начислено 275,8 млрд гривен, что на 56,3 млрд гривен (+25,7%) больше, чем было уплачено в 2023 году.

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