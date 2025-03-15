Поступления акцизного налога в феврале выросли почти на 90%: данные налоговой — Finance.ua
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Поступления акцизного налога в феврале выросли почти на 90%: данные налоговой

Казна и Политика
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Поступления акцизного налога в феврале выросли почти на 90%: данные налоговой
Поступления акцизного налога в феврале выросли почти на 90%: данные налоговой
В прошлом месяце в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 15,2 млрд грн акцизного налога с произведенных и импортированных подакцизных товаров. Это на 88,9% (7,2 млрд грн) больше, чем в феврале 2024 года.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
Отмечается, что тенденция роста этого налога сохраняется второй месяц.
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Показатель доходов выполнен на 153,4%, что позволило привлечь дополнительные 5,3 млрд грн в бюджет.
Факторы роста поступлений:
  • акцизный налог с произведенных и ввезенных табачных изделий — на 5,1 млрд грн, или 180,9% от доведенной задачи (6,3 млрд грн);
  • акцизный налог с произведенной в Украине ликероводочной продукции — на 0,05 млрд грн, или 108,7% от доведенной задачи (0,6 млрд гривен).
Напомним, за прошлый год 240 тысяч плательщиков налога на прибыль подали отчетность. К уплате начислено 275,8 млрд гривен, что на 56,3 млрд гривен (+25,7%) больше, чем было уплачено в 2023 году.
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По материалам:
Finance.ua
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