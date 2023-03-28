Постпреды стран ЕС договорились избавиться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года — Finance.ua

Постпреды стран ЕС договорились избавиться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года Сегодня 20:45 — Технологии&Авто

Постпреды стран ЕС договорились избавиться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) пришел в понедельник к согласию в вопросе отказа в Евросоюзе до 2035 года от автомобилей внутреннего сгорания за исключением Германии, взявшей курс на будущее «синтетическое горючее».

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Постпреды 27 стран Евросоюза одобрили договоренность, достигнутую 25 марта Европейской комиссией (ЕК) и Германией, блокировавшей до этого консенсус, и смягчили запланированный на 2035 год запрет.

Речь идет о европейском регламенте, который обяжет выпускать новые автомобили без выделения CO2. Будет запрещено использование автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе, а также гибридных. Они уступят место электрическим автомашинам, за исключением тех, что будут работать на синтетическом топливе.

Первоначально законодательное предложение Еврокомиссии предусматривало полный запрет продаж после 2035 года автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Германия в начале марта заблокировала законопроект. Страна — крупнейший европейский производитель автомобилей, потребовавшая от ЕК подготовить предложение, позволяющее выпускать автомобили на синтетическом топливе.

Проект будет предложен вниманию министров энергетики государств-членов для официального утверждения, объявило шведское председательство Совета ЕС.

Эту позицию поддержали также итальянские автостроители.

После трех недель переговоров стороны пришли к соглашению о запрете после 2035 года автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, разрешив те из них, которые будут использовать исключительно нейтральные виды горючего с точки зрения выбросов CO2.

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Для производства такого топлива, как считают специалисты, может использоваться, например, зеленый водород, производимый с помощью возобновляемых источников электроэнергии. Рассматривается также использование газовых выбросов некоторых промышленных объектов с извлечением из них CO2.

Предполагается, что такое топливо продлит жизнь двигателей внутреннего сгорания.

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