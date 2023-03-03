В ЕС отложили утверждение запрета двигателей внутреннего сгорания с 2035 года — Finance.ua

В ЕС отложили утверждение запрета двигателей внутреннего сгорания с 2035 года Сегодня 20:41 — Технологии&Авто

Шведское председательство в Совете ЕС решило отложить окончательное утверждение решения об ограничении выбросов для автомобилей, вероятно, из-за сопротивления отдельных стран.

Об этом сообщает Politico

Утвердить решение сначала планировали 7 марта, однако представитель сообщил, что рассмотрение решили отложить на какую-то из следующих встреч Совета ЕС.

Речь идет о новых нормативах, которые запретят продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания после 2035 года. Осенью Совет ЕС и Европарламент достигли политической договоренности по этому проекту, а в середине февраля Европарламент одобрил его.

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В то же время в последнее время от ряда стран начали звучать дополнительные требования.

Так, министр транспорта Германии заявил, что ФРГ не утвердит проект, если в нем не будет исключения для автомобилей, работающих на так называемом электротопливе, производимом из возобновляемых источников с помощью электроэнергии.

В Риме тоже заявили, что согласятся только тогда, когда Еврокомиссия предложит «Здоровые альтернативы для достижения целей экологической устойчивости ЕС». Определенное сопротивление также со стороны Польши и Болгарии.

Отрицательное голосование какой-либо одной страны не повлияло бы на принятие регламента в Coreper, поскольку для этого достаточно квалифицированного большинства, но с большей оппозицией утвердить решение невозможно.

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Європейська правда По материалам:

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