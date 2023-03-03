Назвали самые плохие подержанные автомобили, которые не стоит покупать — Finance.ua

Назвали самые плохие подержанные автомобили, которые не стоит покупать Сегодня 02:40 — Технологии&Авто

Эксперты составили рейтинг из 10 самых плохих подержанных автомобилей последних лет.

10 место. Toyota Avensis II (2003-2008)

Эта модель имеет много проблем с качеством, которые оставались с ней в течение всего периода производства. Так, у бензиновых двигателей есть проблемы с высоким потреблением смазки (преимущественно 1,8 и 2,0). Ранние модели дизелей 2.0 с чугунным блоком (116 л.с.) неплохие, но имеют слабую фурнитуру, а версии с алюминиевым блоком 2.2 (2005 г.) и 2.0 (2006 г.) страдают прогоранием прокладок головок и деформациями стенки цилиндров. Кроме того, много мелких проблем, таких как вылезающие из обивки нитки, проблемы с фарами (галоген и ксенон) и подвеской (слабые задние рычаги подвески в универсале).

9 место. Volkswagen Golf VI (2008-2012)

Даже малообъемные двигатели TSI (1.2 и 1.4) испытывают проблемы с долговечностью цепи ГРМ, вариаторами и поршнями, а моторы 1.8 и 2.0 (EA888) потребляют много масла. Дизели также не лишены дефектов (например, с DPF, турбиной или форсунками). Также рекомендуется соблюдать осторожность с автомобилями, оборудованными коробками DSG. Ко всему этому есть проблемы с коррозостойкостью и электроникой.

8 место. Audi A4 III B8 (2007-2015)

Второе поколение A4 было известно несколькими серьезными недостатками. Проблемы возникают с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 TFSI, в которых растягивается цепь ГРМ и излишне расходуется смазка. Кроме того, у узлов прямого впрыска есть проблема с накоплением углерода на клапанах. Двигатель 2.0 TDI испытывает проблемы с поломками насосов высокого давления, а турбодизель V6 дорогой в обслуживании. Также есть нюансы коробки S tronic с двойным сцеплением первых лет производства.

7 место. Subaru Forester III (2008-2013)

Конструкция этого автомобиля далека от совершенства. Есть проблемы со сцеплением, а также известные случаи чрезмерного осевого люфта коленчатого вала, что приводило к очень дорогому капитальному ремонту двигателя.

6 место. Volkswagen Passat B6 (2005-2010)

К покупке Passat нужно подходить с осторожностью. В случае серии В6 уже через 100–150 тысяч км возникали серьезные проблемы. 2-литровый TDI страдает от различных распространенных неисправностей: выхода из строя форсунок, неисправности электроники и т.д. Бензиновые 1.4 TSI страдают от проблем с цепью ГРМ, FSI «забивается» отложениями углерода, а 1.8 и 2.0 TSI имеют большой «масложер». Добавьте к этому коррозию на дверях багажника (универсал), кромках дверей и колесных арок, неисправности модуля блокировки руля, электрического стояночного тормоза, коробки передач DSG.

5 место. BMW 1 Серии (2004-2013)

В бензиновых двигателях с непосредственным впрыском происходят поломки высокого давления насосов, на клапанах скапливается нагар, повреждаются форсунки. Цепной привод ГРМ ненадежен (особенно в 116i и 120d 2007 года выпуска). Кроме того, 2.0d также испытывает проблемы со шкивом, есть риск порвать заслонку во впускном коллекторе, оборудование выходит из строя. Как правило, дизели 2.0 (M47 и более поздние N47) создают риск дорогостоящих и серьезных поломок. На бензиновых двигателях R6 N52 (2,5 и 3,0) имеются неисправные головки и поршни, быстро изнашиваются распределительные валы, повышен аппетит к моторному маслу. А еще неисправная электроника, неадекватный рулевой механизм (стуки, шумы) может отказать модуль EPS.

4 место. Volkswagen Touran (2003-2015)

В старых моделях (до 2010 года) дизельные двигатели создают серьезные проблемы (их очень часто модифицировали), а тип неисправностей зависит от версии и серии агрегата — возможны: трещина головки, протирание вала, выход из строя системы впрыска, периферийных устройств, электроники и электричества. Под капотом модели также оказалась неудачная версия двигателя 1.9 TDI с кодом BXE, в которой часто вращаются втулки. В 2010 году были представлены турбодизели 1.6 и 2.0 с несколько лучшей надежностью, но также не лишенные недостатков. Среди подержанных автомобилей встречаются варианты с удачным бензиновым двигателем 1.68V мощностью 102 л.с. и варианты 2.0 FSI. Но с 2010 года в ассортименте возник проблемный двигатель 1.2 TSI (серия EA111). И хотя запчастей для этого автомобиля много, далеко не все можно отремонтировать относительно недорого.

3 место. Volvo XC90 II (с 2015 г.)

В начале производства владельцы этой модели боролись со многими проблемами. Преимущественно была неисправная электроника, но случались и другие проблемы разной степени тяжести. Даже механики Volvo признают, что второе поколение XC90 — несовершенная конструкция. Но важно отметить, что проблемы касаются автомобилей именно в первые годы производства. Затем модель постепенно совершенствовалась, и уровень ее поломок невысок.

2 место. BMW 3 Серии E90 (2005-2013)

В бензиновых двигателях R4 и R6 с непосредственным впрыском ломаются катушки, форсунки и насосы высокого давления, а покупка варианта R6 N52 может стать финансовой катастрофой. Также аварийным и дорогим в ремонте оказался дизель 2.0 N47, долговечность которого улучшилась только к концу производства модели. Есть потенциальные проблемы с автоматической коробкой передач, электричеством, подвеской и рулевым механизмом.

1 место. BMW 5 Серии E60/61 (2003-2010) и F10/11 (2010-2017)

В автомобиле много алюминиевых элементов (детали кузова, подвеска) и чрезвычайно разветвленная электрическая система. О проблемах 2-литрового дизеля можно написать книгу. Бензиновые двигатели также не лишены недостатков. Преемник 2010-2017 годов стал немного лучше (более стабильная электроника, лучшее качество изготовления), но серьезные сбои все равно случаются. У бензинового двигателя 2.0T (N20; 520i, 528i) наблюдается большой расход смазки, а у 4.4 (N62) втулки часто вращаются после малого пробега. Дизели имеют дефект ГРМ, а у 525d (2.0) ломаются маленькие турбины. Кроме того, часто изнашиваются детали передней подвески.

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