ТОП-15 кроссоверов с «вечными двигателями» — Finance.ua

ТОП-15 кроссоверов с «вечными двигателями»
Эксперты рассказали, какие кроссоверы отличаются долговечными двигателями, пишет «Автотема».
Самой высокой износостойкостью отличаются японские автомобили: Toyota, Mazda и Honda десятилетиями лидируют в рейтингах надежности. Эксперты подчеркнули, что долговечность службы машины зависит не только от производителя, но и от владельца — необходимо правильно и своевременно обслуживать автомобиль.
Они назвали 15 современных кроссоверов, чьи двигатели при правильной эксплуатации создают минимум проблем и поражают показателями надежности.
Рейтинг составлен на основании сводной статистики диагностических центров, автомастерских и механиков. Многие из этих автомобилей без проблем и капитального ремонта проедут до 500 тыс. км.
Рейтинг
- Мазда СХ-5
- Subaru Crosstrek
- Honda CR-V
- Honda HR-V
- GMC Acadia
- «Субару Форестер»
- Volvo ХС60/90
- «Субару Аутбэк»
- Toyota RAV4
- Audi Q5
- «Мицубиси Аутлендер»
- «Рено Дастер»
- «Сузуки Гранд Витара»
- Lexus РХ350
- Kia Sportage.
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