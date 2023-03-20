ТОП-15 кроссоверов с «вечными двигателями» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-15 кроссоверов с «вечными двигателями»

Технологии&Авто
113
ТОП-15 кроссоверов с «вечными двигателями»
ТОП-15 кроссоверов с «вечными двигателями»
Эксперты рассказали, какие кроссоверы отличаются долговечными двигателями, пишет «Автотема».
Самой высокой износостойкостью отличаются японские автомобили: Toyota, Mazda и Honda десятилетиями лидируют в рейтингах надежности. Эксперты подчеркнули, что долговечность службы машины зависит не только от производителя, но и от владельца — необходимо правильно и своевременно обслуживать автомобиль.
Они назвали 15 современных кроссоверов, чьи двигатели при правильной эксплуатации создают минимум проблем и поражают показателями надежности.
Рейтинг составлен на основании сводной статистики диагностических центров, автомастерских и механиков. Многие из этих автомобилей без проблем и капитального ремонта проедут до 500 тыс. км.

Рейтинг

  • Мазда СХ-5
  • Subaru Crosstrek
  • Honda CR-V
  • Honda HR-V
  • GMC Acadia
  • «Субару Форестер»
  • Volvo ХС60/90
  • «Субару Аутбэк»
  • Toyota RAV4
  • Audi Q5
  • «Мицубиси Аутлендер»
  • «Рено Дастер»
  • «Сузуки Гранд Витара»
  • Lexus РХ350
  • Kia Sportage.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное в путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Апостроф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.