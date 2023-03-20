ТОП-15 кроссоверов с «вечными двигателями» — Finance.ua

ТОП-15 кроссоверов с «вечными двигателями» Сегодня 23:00 — Технологии&Авто

ТОП-15 кроссоверов с «вечными двигателями»

Эксперты рассказали, какие кроссоверы отличаются долговечными двигателями, пишет «Автотема».

Самой высокой износостойкостью отличаются японские автомобили: Toyota, Mazda и Honda десятилетиями лидируют в рейтингах надежности. Эксперты подчеркнули, что долговечность службы машины зависит не только от производителя, но и от владельца — необходимо правильно и своевременно обслуживать автомобиль.

Они назвали 15 современных кроссоверов, чьи двигатели при правильной эксплуатации создают минимум проблем и поражают показателями надежности.

Рейтинг составлен на основании сводной статистики диагностических центров, автомастерских и механиков. Многие из этих автомобилей без проблем и капитального ремонта проедут до 500 тыс. км.

Рейтинг

Мазда СХ-5

Subaru Crosstrek

Honda CR-V

Honda HR-V

GMC Acadia

«Субару Форестер»

Volvo ХС60/90

«Субару Аутбэк»

Toyota RAV4

Audi Q5

«Мицубиси Аутлендер»

«Рено Дастер»

«Сузуки Гранд Витара»

Lexus РХ350

Kia Sportage.

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Апостроф По материалам:

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