Поставки в россию процессоров AMD и Intel упали — Finance.ua

Поставки в россию процессоров AMD и Intel упали Сегодня 03:09 — Технологии&Авто

Поставки в россию процессоров AMD и Intel упали

Американские компании AMD и Intel снижают объемы поставок процессоров собственного производства в россию.

Об этом пишет издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в Федеральной таможенной службе рф.

По его информации, в период с января по апрель 2024 года Intel сократила поставки процессоров в 15 раз — до 20 тысяч штук. Для сравнения: в 2023 году компания поставила в рф 289 тысяч чипов. В денежном выражении импорт полупроводников уменьшился в 12 раз — до 297 млн ​​рублей, а в 2023 году этот показатель составлял 3,5 млрд рублей.

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Подобная ситуация наблюдается и с продукцией от AMD. За первый квартал 2024 года в рф было ввезено только 17 тыс. процессоров от этого производителя на общую сумму 142 млн рублей. Импорт снизился на 258% в натуральном выражении и 321% в денежном выражении.

По словам источника, поставки продолжили сокращаться этим летом. Однако информации о снижении этих показателей нет, поскольку Федеральная таможенная служба скрывает данные.

Производитель электроники Fplus подтвердил, что импорт снизился. Компании из рф не могут заплатить за товар даже с помощью китайских банков, которые опасаются вторичных санкций, и это тоже негативно влияет на поставки полупроводников в страну-агрессор. Другой источник, присутствующий на рынке электроники, добавил, что ранее российские производители спасали запасы чипов, ввезенных через третьи страны в 2022−23 гг.

По словам директора компании «Промобит» Максима Копосова, у небольших компаний, производящих гаджеты, дефицита чипов нет. Но вот крупные игроки рынка, всегда покупавшие процессоры Intel и AMD, столкнулись с дефицитом. Он считает, что это может привести к прекращению производства серверов, систем хранения данных, компьютеров и других устройств на основе чипов Intel и AMD.

Фокус По материалам:

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