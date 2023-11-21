Поставки снарядов в Украину сократились более чем на 30% после начала войны в Израиле — Finance.ua
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Поставки снарядов в Украину сократились более чем на 30% после начала войны в Израиле

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Поставки снарядов в Украину сократились более чем на 30% после начала войны в Израиле
Поставки снарядов в Украину сократились более чем на 30% после начала войны в Израиле
Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО в Украину уменьшились «более чем на 30%» после начала войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа.
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
По данным издания, 155-мм артиллерийские снаряды, по всей вероятности, являются важнейшими боеприпасами для Украины в ее борьбе с российскими оккупантами. В то же время, часть запасов США, предназначавшихся для Украины, была перенаправлена ​​в Израиль.
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Издание отмечает, что официальные лица США за последние недели несколько раз заявляли, что поставки боеприпасов Израилю не повлияют на войну в Украине.
«Они (официальные лица США. — Ред.) говорили нам, что это не повлияет на обязательства (со стороны США. — Ред.), но это повлияло», — сказал неназванный украинский чиновник.
Анонимный чиновник отметил, что запасы этих жизненно необходимых артиллерийских снарядов составляют «около 60−70% общих поставок».
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Однако неназванный высокопоставленный представитель Министерства обороны США отметил, что сокращение боеприпасов не имеет «совершенно никакого отношения к происходящему в Газе».
По его словам, президентские пакеты полномочий по сокращению вооружений «начинают складываться за несколько недель до этого, поэтому нет никакой связи между происходящим в Газе и происходящим в Украине».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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