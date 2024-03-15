Посол Польши объяснил слова Туска о возможности приостановки торговли с Украиной — Finance.ua

Посол Польши объяснил слова Туска о возможности приостановки торговли с Украиной Сегодня 16:14 — Мир

Посол Польши объяснил слова Туска о возможности приостановки торговли с Украиной

У премьер-министра Польши Дональда Туска нет планов и идей приостанавливать торговлю между Польшей и Украиной.

В этом уверил в интервью Forbes Ukraine посол Польши в Украине Ярослав Гузы.

28 февраля Туск заявил, что правительства обеих стран якобы ведут переговоры о временном закрытии границы для приостановки торговли — и это было бы болезненным для обеих сторон. В украинском правительстве отрицали факт таких переговоров.

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Было непонимание заявления Туска, объясняет Гузы. «Это обсуждалось как потенциальная ситуация, а не принятие решения. Медиа подхватывают такие вещи, а затем общественность в растерянности», — говорит посол.

Польская общественность осознает, что такое решение было бы более болезненным для Польши, по словам посла. Поскольку у Польши положительное сальдо в торговле с Украиной.

Слова Туска — это не идея закрытия границы для торговли, убеждает посол. Это было бы затруднительно для обеих стран.

«На границе достаточно проблем. Не следует, чтобы они росли до уровня закрытия границы для торговли в целом. От премьер-министра Туска не было никаких подобных идей», — заключает он.

Пограничный кризис между Польшей и Украиной длится больше года: протесты то утихают, то набирают новые обороты, границу блокировали как польские перевозчики, так и фермеры. В настоящее время границу блокируют польские фермеры, их актуальные требования больше касаются недовольства аграрной и зеленой политикой ЕС.

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