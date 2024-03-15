Посол Польши объяснил слова Туска о возможности приостановки торговли с Украиной — Finance.ua
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Посол Польши объяснил слова Туска о возможности приостановки торговли с Украиной

Мир
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Посол Польши объяснил слова Туска о возможности приостановки торговли с Украиной
Посол Польши объяснил слова Туска о возможности приостановки торговли с Украиной
У премьер-министра Польши Дональда Туска нет планов и идей приостанавливать торговлю между Польшей и Украиной.
В этом уверил в интервью Forbes Ukraine посол Польши в Украине Ярослав Гузы.
28 февраля Туск заявил, что правительства обеих стран якобы ведут переговоры о временном закрытии границы для приостановки торговли — и это было бы болезненным для обеих сторон. В украинском правительстве отрицали факт таких переговоров.
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Было непонимание заявления Туска, объясняет Гузы. «Это обсуждалось как потенциальная ситуация, а не принятие решения. Медиа подхватывают такие вещи, а затем общественность в растерянности», — говорит посол.
Польская общественность осознает, что такое решение было бы более болезненным для Польши, по словам посла. Поскольку у Польши положительное сальдо в торговле с Украиной.
Слова Туска — это не идея закрытия границы для торговли, убеждает посол. Это было бы затруднительно для обеих стран.
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«На границе достаточно проблем. Не следует, чтобы они росли до уровня закрытия границы для торговли в целом. От премьер-министра Туска не было никаких подобных идей», — заключает он.
Пограничный кризис между Польшей и Украиной длится больше года: протесты то утихают, то набирают новые обороты, границу блокировали как польские перевозчики, так и фермеры. В настоящее время границу блокируют польские фермеры, их актуальные требования больше касаются недовольства аграрной и зеленой политикой ЕС.
По материалам:
Forbes.ua
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