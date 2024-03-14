Польский бизнес в Украине потерял сотни миллионов долларов из-за блокирования границы — Finance.ua

Польский бизнес в Украине потерял сотни миллионов долларов из-за блокирования границы Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Польский бизнес в Украине потерял сотни миллионов долларов из-за блокирования границы

Из-за блокирования границ польскими фермерами, польские компании, которые ведут бизнес в Украине, терпят убытки на сотни миллионов долларов.

Об этом заявил председатель Совета международного общества польских предпринимателей в Украине Шимон Ващин в ходе пресс-конференции в Украинском кризисном медиацентре, передает Укринформ.

«Это прямой ущерб от недопоставленных товаров и невозможности выполнить договоренности обеими сторонами. Конкретную цифру не могу назвать, но это десятки и сотни миллионов долларов», — заявил Ващин.

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Также он привел данные исследования Европейской бизнес-ассоциации, согласно которым каждая польская компания из 44 опрошенных в Украине из-за забастовок на границе потеряла в среднем по 700 тыс. долл. Это не только прямые потери, но и штрафы из-за несоблюдения условий контрактов, в частности, поставки товаров не в полном объеме. Особенно от этого страдает строительная сфера.

«Мы не можем быть уверены в возможности регулярных поставок, поэтому отношения с нашими партнерами находятся под угрозой. Нужны гарантии, которые предприниматели с обеих сторон границы сейчас, к сожалению, не в состоянии дать», — отметил Ващин.

В организации надеются, что стороны достигнут согласия и блокирование границы прекратится до 28 марта. Что должно положительно повлиять на переговоры Украины о вступлении в ЕС, уверены представители польских предпринимателей в Украине.

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«Надеемся, что встреча министров сельского хозяйства Украины и Польши, которая состоится на следующей неделе, будет способствовать решению недоразумений между правительствами, в том числе. Уверен, что все эти действия являются подготовкой к межправительственным консультациям, которые наконец-то снова состоятся 28 марта в Варшаве. Поэтому к тому времени должны найти общее решение проблемы и удовлетворить интересы предпринимателей обеих сторон», — добавил Дариуш Гурчинский, член Совета международного общества польских предпринимателей в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 3 марта заявил, что ситуация на границе с Польшей, где происходит блокирование движения грузовиков, уже давно вышла за пределы экономики и морали.

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С 9 февраля 2024 года на территории Польши у границы с Украиной продолжаются акции протеста фермеров на дорогах, ведущих к пунктам пропуска. Главные требования протестующих — запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от европейского зеленого курса.

За это время произошло пять случаев высыпания украинских агрокультур из грузовых вагонов на путях или из грузовиков на дорогах.

Укрінформ По материалам:

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