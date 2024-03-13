Польские фермеры пообещали временно разблокировать пункт пропуска «Дорогуск» для грузовиков — Finance.ua

Польские фермеры пообещали временно разблокировать пункт пропуска «Дорогуск» для грузовиков
Польские фермеры заявили, что временно разблокируют пункт пропуска «Дорогуск» и пропустят застрявшие на границе грузовики.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на лидера польских протестующих.
«Это жест от нас к украинским водителям, чтобы они могли вернуться к своим семьям и свою страну, которая все еще находится в сложной ситуации, во время войны, и вынуждена противостоять россии», — сказал лидер протестующих.
После 14:00 по киевскому времени фермеры с польской стороны будут пропускать к границе стоящие в очереди грузовики.
Однако протестующие подчеркнули, что этот шаг не означает окончания блокады. Пока остается неизвестным, сколько времени КПП будет разблокировано.
Напомним, по информации польской стороны, в среду, 13 марта, перед пунктом пропуска «Корчева — Краковец» начались акции протеста и блокирование движения грузового транспорта.
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