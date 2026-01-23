Пособие по безработице можно будет оформить в ЦПАУ Сегодня 15:02 — Личные финансы

Сотрудница ЦПАУ предоставляет услугу по оформлению статуса безработного

Кабмин расширил список услуг Государственной службы занятости, которые можно получить в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). В частности, речь идет о получении статуса безработного и предоставлении пособия по безработице.

Об этом сообщила ДСЗ.

Уже в конце февраля 11 услуг для работодателей и соискателей будут доступны во всех ЦПАУ. Это решение упрощает доступ к услугам занятости, особенно жителям общин, где нет постоянных центров занятости, а также тем, кто ценит быстрое обслуживание «в одном месте».

Какие услуги будут доступны в ЦПАУ

В центрах предоставления административных услуг граждане смогут:

подать заявление на предоставление или восстановление статуса зарегистрированного безработного ;

; подать заявление о прекращении статуса зарегистрированного безработного;

получить справки о пребывании на учете и о начислении пособия по безработице ;

; оформить пособие на погребение в случае смерти зарегистрированного безработного.

Работодатели через ЦПАУ смогут получить, продлить действие, изменить или отозвать разрешение на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства.

Выбор места получения услуги

Теперь клиенты службы занятости могут выбирать, где им удобнее обратиться:

в центр занятости,

в ближайший ЦПАУ,

или оформить все онлайн.

Отметим, что в Украине уже работает более 1,3 тысяч ЦПАУ. Служба занятости представлена ​​почти в каждом втором центре и насчитывает 27 постоянных рабочих мест и более 700 выездных рабочих мест по графику.

Ранее мы сообщали , что впоследствии правительство запустит цифровую систему трудоустройства «Горизонт», которая должна собрать все, что связано с работой, в одном онлайн-пространстве.

