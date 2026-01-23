0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пособие по безработице можно будет оформить в ЦПАУ

Личные финансы
14
Сотрудница ЦПАУ предоставляет услугу по оформлению статуса безработного
Сотрудница ЦПАУ предоставляет услугу по оформлению статуса безработного
Кабмин расширил список услуг Государственной службы занятости, которые можно получить в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). В частности, речь идет о получении статуса безработного и предоставлении пособия по безработице.
Об этом сообщила ДСЗ.
Уже в конце февраля 11 услуг для работодателей и соискателей будут доступны во всех ЦПАУ. Это решение упрощает доступ к услугам занятости, особенно жителям общин, где нет постоянных центров занятости, а также тем, кто ценит быстрое обслуживание «в одном месте».

Какие услуги будут доступны в ЦПАУ

В центрах предоставления административных услуг граждане смогут:
  • подать заявление на предоставление или восстановление статуса зарегистрированного безработного;
  • подать заявление о прекращении статуса зарегистрированного безработного;
  • получить справки о пребывании на учете и о начислении пособия по безработице;
  • оформить пособие на погребение в случае смерти зарегистрированного безработного.
Работодатели через ЦПАУ смогут получить, продлить действие, изменить или отозвать разрешение на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства.
Читайте также

Выбор места получения услуги

Теперь клиенты службы занятости могут выбирать, где им удобнее обратиться:
  • в центр занятости,
  • в ближайший ЦПАУ,
  • или оформить все онлайн.
Отметим, что в Украине уже работает более 1,3 тысяч ЦПАУ. Служба занятости представлена ​​почти в каждом втором центре и насчитывает 27 постоянных рабочих мест и более 700 выездных рабочих мест по графику.
Ранее мы сообщали, что впоследствии правительство запустит цифровую систему трудоустройства «Горизонт», которая должна собрать все, что связано с работой, в одном онлайн-пространстве.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems