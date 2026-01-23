Пособие по безработице можно будет оформить в ЦПАУ
Кабмин расширил список услуг Государственной службы занятости, которые можно получить в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). В частности, речь идет о получении статуса безработного и предоставлении пособия по безработице.
Об этом сообщила ДСЗ.
Уже в конце февраля 11 услуг для работодателей и соискателей будут доступны во всех ЦПАУ. Это решение упрощает доступ к услугам занятости, особенно жителям общин, где нет постоянных центров занятости, а также тем, кто ценит быстрое обслуживание «в одном месте».
Какие услуги будут доступны в ЦПАУ
В центрах предоставления административных услуг граждане смогут:
- подать заявление на предоставление или восстановление статуса зарегистрированного безработного;
- подать заявление о прекращении статуса зарегистрированного безработного;
- получить справки о пребывании на учете и о начислении пособия по безработице;
- оформить пособие на погребение в случае смерти зарегистрированного безработного.
Работодатели через ЦПАУ смогут получить, продлить действие, изменить или отозвать разрешение на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства.
Выбор места получения услуги
Теперь клиенты службы занятости могут выбирать, где им удобнее обратиться:
- в центр занятости,
- в ближайший ЦПАУ,
- или оформить все онлайн.
Отметим, что в Украине уже работает более 1,3 тысяч ЦПАУ. Служба занятости представлена почти в каждом втором центре и насчитывает 27 постоянных рабочих мест и более 700 выездных рабочих мест по графику.
Ранее мы сообщали, что впоследствии правительство запустит цифровую систему трудоустройства «Горизонт», которая должна собрать все, что связано с работой, в одном онлайн-пространстве.
