После войны Украина будет бить рекорды по привлечению иностранных инвестиций, – куратор "инвестнянь" — Finance.ua

После войны Украина будет бить рекорды по привлечению иностранных инвестиций, – куратор "инвестнянь" Сегодня 11:46 — Казна и Политика

После войны Украина будет бить рекорды по привлечению иностранных инвестиций, – куратор "инвестнянь"

Если горячая фаза войны завершится к началу лета 2023 года, то уже по итогам этого года Украина сможет рассчитывать на рост объемов привлечения иностранных инвестиций до $2-3 млрд по сравнению с сотнями миллионов, вложенных в Украину в 2022 году. В последующие 3-5 лет после окончания войны объем ежегодного привлечения инвестиций может быстро превысить исторические рекорды.

Такой прогноз в интервью дал UBR.ua директор правительственного учреждения UkraineInvest (UI) Сергей Цивкач.

Он отметил, что больше всего прямых иностранных инвестиций в своей истории Украина привлекла в 2021 году — свыше $7,3 млрд. В основном эта сумму состояла из реинвестирования, однако высокой была и доля капитальных инвестиций — более $1 млрд.

По итогам трех кварталов 2022 года общий показатель упал до $190 млн.

«Предугадать уровень прямых иностранных инвестиций при условии войны в 2023 году невозможно. Если горячая фаза завершится к началу лета, я думаю, что это может быть $2-3 млрд. Потому что компании начнут быстро инвестировать. После войны эта цифра может переходить в $5-10 млрд и даже $15 млрд в ближайшие три-пять лет», — сказал Цивкач.

UkraineInvest была создана в 2016 году правительством и с тех пор консультирует украинских и иностранных предпринимателей по вопросам, связанным с ведением бизнеса в Украине. Учреждение также уполномочено сопровождать проекты, претендующие на поддержку в рамках закона о значительных инвестициях (известном как закон «об инвестнянях»).

В 2020-2021 годах UI сопроводила инвестропроектов на $1,5 млрд — в эту сумму, объяснил Цивкач, входят как бизнесы, которые начали реализацию проектов (среди прочего, норвежская компания Scatec проинвестировала $180 млн, Иршанская СЭС — $34 млн), а также те, которым UI помогла устранить те или иные препятствия, мешающие начать проект (к примеру, бюрократические).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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