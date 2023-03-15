Украина создает готовые решения для инвесторов, — Минэкономики — Finance.ua
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Украина создает готовые решения для инвесторов, — Минэкономики

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Поддержка международного сообщества в реализации евроинтеграционного курса Украины и усилении внедрения реформ будет играть определяющую роль в процессе восстановления Украины.
Об этом шла речь на саммите Украина-Оксфорд «Европейские горизонты для Украины», передает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Минэкономики работает над разработкой инструментов страхования политических рисков, для покрытия которых планируется создать отдельный фонд, который позволит привлечь не только MIGA, DFC и ЭКА стран «Большой семерки», а также частных международных операторов страхового рынка.
Кроме того, мы рассчитываем на поддержку международных финансовых организаций и доноров относительно предоставления дешевых кредитов учреждениям, которые планируют расширить свои портфели финансирования для поддержки украинского частного сектора как непосредственно, так и через коммерческие банки. Так мы создадим готовое решение для потенциальных инвесторов", — отметил замминистра экономики Александр Грибан.
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Также он напомнил, что в Украине есть ряд индустриальных парков, которые предлагают не только промышленные площадки с готовыми инженерными коммуникациями, но и налоговые льготы. Наличие этих стимулов фактически создает огромный потенциал для аутсорсингового производства в Украине.
«Вместе с международными партнерами, в том числе BlackRock и JP Morgan, мы работаем над концепцией создания в Украине Фонда развития. Сейчас мы уже ведем переговоры с рядом банков США, Великобритании и Азии, которые планируют присоединиться к этому процессу. Кроме того, инвестиционная платформа #AdvantageUkraine консолидирует инвестиционные проекты и обрабатывает запросы инвесторов по всему миру», — добавил Грибан.
По материалам:
uaprom
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