Более 60% компаний будут инвестировать в Украину, не дожидаясь конца войны, – глава ЕВА — Finance.ua
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Более 60% компаний будут инвестировать в Украину, не дожидаясь конца войны, – глава ЕВА

Фондовый рынок
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Более 60% компаний будут инвестировать в Украину, не дожидаясь конца войны, – глава ЕВА
Более 60% компаний будут инвестировать в Украину, не дожидаясь конца войны, – глава ЕВА
Не дожидаясь завершения войны, 63% компаний, входящих в состав Европейской бизнес ассоциации (EBA), собираются инвестировать в Украину.
Об этом сообщила UBR.ua исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко.
«Хотя это в основном инвестиции в поддержку бизнеса, в конце 2022 года мы увидели несколько крупных кейсов, когда компании инвестируют также и в развитие», — рассказала Деревянко.
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По ее словам, Kingspan, Nestle, Bayer запланировали инвестиции на десятки или сотни миллионов долларов, которые создадут новые производственные площадки и рабочие места.
«Кроме того, бизнес планирует увеличить инвестиции в социальные инициативы — 60% наших компаний заявили об этом. Они готовы направить на социальные проекты в среднем 8% дохода», — отмечает Деревянко.
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Несмотря на войну, 47% бизнесов ожидают позитивной динамики развития в 2023 году. Кроме того, 58% предпринимателей ожидают роста доходов в национальной валюте и 43% — в натуральном выражении, приводит данные глава EBA.
«Мы также видим положительные сигналы для восстановления частных инвестиций в Украину, в том числе внедрение программ гарантирования рисков для новых инвестиций со стороны Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) и некоторых национальных правительств европейских стран», — резюмирует Деревянко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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