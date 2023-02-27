Более 60% компаний будут инвестировать в Украину, не дожидаясь конца войны, – глава ЕВА — Finance.ua

Более 60% компаний будут инвестировать в Украину, не дожидаясь конца войны, – глава ЕВА Сегодня 21:37 — Фондовый рынок

Более 60% компаний будут инвестировать в Украину, не дожидаясь конца войны, – глава ЕВА

Не дожидаясь завершения войны, 63% компаний, входящих в состав Европейской бизнес ассоциации (EBA), собираются инвестировать в Украину.

Об этом сообщила UBR.ua исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко.

«Хотя это в основном инвестиции в поддержку бизнеса, в конце 2022 года мы увидели несколько крупных кейсов, когда компании инвестируют также и в развитие», — рассказала Деревянко.

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По ее словам, Kingspan, Nestle, Bayer запланировали инвестиции на десятки или сотни миллионов долларов, которые создадут новые производственные площадки и рабочие места.

«Кроме того, бизнес планирует увеличить инвестиции в социальные инициативы — 60% наших компаний заявили об этом. Они готовы направить на социальные проекты в среднем 8% дохода», — отмечает Деревянко.

Несмотря на войну, 47% бизнесов ожидают позитивной динамики развития в 2023 году. Кроме того, 58% предпринимателей ожидают роста доходов в национальной валюте и 43% — в натуральном выражении, приводит данные глава EBA.

«Мы также видим положительные сигналы для восстановления частных инвестиций в Украину, в том числе внедрение программ гарантирования рисков для новых инвестиций со стороны Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) и некоторых национальных правительств европейских стран», — резюмирует Деревянко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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