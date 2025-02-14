После проверок более 200 сотрудников госорганов были лишены инвалидности — ГБР Сегодня 19:32 — Криминал

После проверок более 200 сотрудников госорганов были лишены инвалидности — ГБР

В результате проверок инвалидности лишили более 200 сотрудников государственных учреждений — в том числе таможни, налоговой и прокуратуры.

Об этом сообщила в телеэфире советница главы Государственного бюро расследований по вопросам коммуникаций Татьяна Сапьян.

«Я могу сказать, что на основании проверок и выяснения всех обстоятельств, кто и как приобретал инвалидность, на сегодняшний день более 200 сотрудников государственных учреждений лишены инвалидности полностью. Это сотрудников таможни, налоговой, прокуратуры, а также других правоохранительных органов», — рассказала она.

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Кроме того, по словам Сапьян, за последние три месяца произошло снижение групп инвалидности, что повлияло на выплаты.

По данным ГБР, ущерб от фальшивой инвалидности на одного госслужащего составляет в районе 100−200 тыс. грн в год.

Напомним, 22 октября 2024 года Владимир Зеленский провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности. Речь шла о многочисленных нарушениях и очевидно фальшивых инвалидностях чиновников.

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В СНБО также обсуждали ситуацию в органах прокуратуры. После заседания президент заявил о необходимости кадровых решений и персональной ответственности в центральных органах власти — по вертикали контроля за МСЭК.

По итогам этого разговора генпрокурор Андрей Костин написал заявление об увольнении.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что были уволены руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, отвечающего за координацию деятельности МСЭК.

Укрінформ По материалам:

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