После ЕС согласовали 15-й пакет санкций против россии — Finance.ua

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После ЕС согласовали 15-й пакет санкций против россии

Мир
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После ЕС согласовали 15-й пакет санкций против россии
После ЕС согласовали 15-й пакет санкций против россии
Послы Европейского Союза в среду, 11 декабря, согласовали новый пакет санкций в отношении россии в ответ на ее агрессию против Украины.
Об этом сообщило Венгерское председательство в Совете ЕС в соцсети Х.
Ожидается, что в новый пакет санкций будут включены новые меры против российского «теневого флота». То есть будет касаться дополнительных судов третьих государств, которые ведут деятельность, направленную на содействие действий или политики, которые поддерживают войну россии против Украины.
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Под ограничения могут попасть люди и организации из россии и третьих стран, которые косвенно способствуют военному и технологическому укреплению рф в обход экспортных ограничений.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в соцсети Х поприветствовала одобрение нового пакета санкций против россии.
«ЕС и его партнеры по G7 настроены продолжать давление на Кремль. Я приветствую договоренность о нашем 15-м пакете санкций, направленном, в частности, на „теневой флот“ россии», — написала она.
Ранее сообщалось, что Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении ооссии предлагает ввести санкции против 45 нефтяных танкеров страны-агрессора, 50 физлиц и 30 компаний. Об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми удалось ознакомиться.
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Отмечалось, что среди людей, которых предлагают включить в список санкций, в основном российские военные производители, а также небольшая группа китайских фирм. Кроме того, новый пакет включает запрет на доступ более чем 45 российским нефтяным танкерам в европейские порты и к сервисам.
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