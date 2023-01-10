После 24 февраля ЕС и государства-члены выделили 50 млрд евро помощи Украине — Finance.ua
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После 24 февраля ЕС и государства-члены выделили 50 млрд евро помощи Украине

Казна и Политика
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После 24 февраля ЕС и государства-члены выделили 50 млрд евро помощи Украине
После 24 февраля ЕС и государства-члены выделили 50 млрд евро помощи Украине
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что с первого дня полномасштабного вторжения войны Евросоюз и его государства-члены выделили 50 млрд евро помощи Украине.
Об этом он сказал во вторник на совместном брифинге с генсеком НАТО и президентом Еврокомиссии.
Мишель напомнил, что в связи с войной в Украине ЕС впервые в истории выделил средства через Европейский фонд мира третьей стране и сделал это в первые часы после начала полномасштабной войны.

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По состоянию на сегодняшний день через этот механизм было выделено более 3 млрд евро в дополнение к значительным вкладам стран-членов, подчеркнул Мишель.
«С первого дня мы поддерживали народ Украины сильной военной, финансовой и дипломатической помощью. ЕС вместе с государствами-членами внесли вклад почти в 50 млрд евро», — отметил глава Евросовета.
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Напомним, Европейский Союз и Североатлантический альянс подписали обновленную Совместную декларацию о сотрудничестве — первую за последние пять лет и с начала полномасштабной войны россии против Украины.
Первую совместную декларацию ЕС и НАТО подписали в 2016 году, вторую — в 2018 году. В ней, среди прочего, отразились видения сотрудничества для таких сфер, как передвижение военной техники и персонала, кибербезопасность, противодействие гибридным угрозам, антитеррористические меры.

Справка Finance.ua:

  • ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина за период с 24 февраля 2022 года привлекла более $31 млрд от международных партнеров;
  • с начала полномасштабной агрессии рф против Украины Соединенные Штаты Америки предоставили Украине более 19,3 миллиарда долларов помощи для безопасности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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