Португалия запускает отдельные визы для удаленных специалистов с зарплатой свыше $2750 — Finance.ua

Португалия запускает отдельные визы для удаленных специалистов с зарплатой свыше $2750 Сегодня 11:10 — Личные финансы

Португалия запускает отдельные визы для удаленных специалистов с зарплатой свыше $2750

Португалия обнародовала положения работы «визы для цифровых кочевников», с которой человек сможет жить и работать в Португалии в течение одного года.

Об этом пишет портал Ain.ua со ссылкой на Business Insider

Подать заявку могут удаленные работники, получающие не менее $2750 в месяц.

Как будет работать программа

Португалия обнародовала требования к своей долгожданной «визе цифрового кочевника», позволяющей удаленным работникам, получающим зарплату $2750+ в месяц (это в четыре раза больше минимальной заработной платы в стране) жить и работать в европейской стране.

Начиная с 30 октября, дистанционные работники могут подавать документы на получение визы для временного пребывания сроком до одного года или вида на жительство, который можно продлить на срок до пяти лет.

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Заявка может быть подана в консульство Португалии в любой стране или в иммиграционное агентство Португалии — Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Кроме подтверждения доходов за последние три месяца заявители должны предоставить документы о налоговом резидентстве и трудовом договоре (или подтверждение о самозанятости).

Одним из самых больших преимуществ программы является то, что получатели могут путешествовать без виз по всей Шенгенской зоне.

Португалия популярна среди специалистов с удаленной работой

С начала пандемии в Португалию начался приток иностранцев, многие из которых использовали визу D7 или «визу с пассивным доходом», чтобы продолжать работать на территории страны.

Виза D7 является одной из самых доступных программ и требует зарабатывать всего 7200 евро в год, чтобы получить право пребывания в стране. Но в отличие от «визы цифрового кочевника», доход должен являться результатом пассивных инвестиций, таких как недвижимость или капитал компании, в отличие от месячной зарплаты.

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Популярность Португалии среди отдаленных работников объясняется несколькими причинами, в частности низкой стоимостью жизни, мягкой погодой, обилием коворкингов, связью с большими европейскими городами и свободным владением английским языком в стране.

Другие страны Европы работают над аналогичными программами

Несколько европейских стран, таких как Испания и Италия, находятся в процессе создания аналогичных схем виз с требованиями к доходу от 2500 до 3000 евро в месяц, а некоторые такие программы уже работают:

Венгерская цифровая кочевая виза, официально называющаяся «белой картой», имеет несколько более низкий порог месячного дохода в 2000 евро и также позволяет безвизово путешествовать по Шенгенской зоне.

Виза для удаленной работы Мальты требует от заявителей минимальный месячный доход в размере 2700 евро. Но участники полностью освобождаются от любых местных налогов на прибыль, что делает эту визу одной из наиболее удобных.

«Разрешение на проживание для самозанятых лиц» в Нидерландах открыто для фрилансеров, чья работа считается жизненно важной для экономики страны и приносит по крайней мере 1327,69 евро дохода в месяц.

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