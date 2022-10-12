Украинцы за рубежом рискуют уплатить налоги с зарплаты дважды: как избежать — Finance.ua

Украинцы за рубежом рискуют уплатить налоги с зарплаты дважды: как избежать Сегодня 14:01 — Личные финансы

Украинцы за рубежом рискуют уплатить налоги с зарплаты дважды: как избежать

Для граждан, проживающих за границей, но продолжающих работать на компании из Украины, это означает, что с полученной зарплаты придется уплатить налоги дважды: в бюджет нашей страны и принимающего государства. Налоговое резидентство — статус проживающего в стране лица, который предусматривает обязанность именно в этой стране платить налоги со всех доходов. Но двойного налогообложения своих доходов за рубежом можно избежать.

Чтобы дважды не платить налоги, юристы рекомендуют украинским беженцам сначала определиться для себя, где они планируют жить. Поэтому нужно будет отстаивать свое налоговое резидентство в той или иной стране, говорится в материале Экономической правды.

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Если гражданин выберет принимающую страну, то самый простой способ не платить налоги в Украине — трудоустройство на новом месте работы в новом государстве или переоформление своего бизнеса. Во время последнего не следует забывать, что украинский ФЛП или предприятие нужно официально закрыть, погасив все долги по уплате ЕСВ (Единый социальный взнос) и единого налога, а также подав соответствующие декларации.

Если украинец выберет налоговое резидентство Украины, то самым простым способом не попасть под налоговый контроль другой страны является переезд. Если менять государство каждые полгода, иностранные налоговые органы не смогут претендовать на удержание налогов.

Однако вариант с переездами подходит не всем. Следовательно, для того чтобы отстоять свое украинское налоговое резидентство, необходимо вступать в спор с налоговыми органами принимающей страны. Для этого юристы советуют подготовиться и собирать доказательства наличия центра экономических интересов в нашем государстве. Среди документов могут быть:

справка об уплате налогов в Украине;

сертификат налогового резидента Украины;

украинская прописка;

доказательства о наличии работающего «ФЛП», зарегистрированного в Украине;

справки о наличии актуальных счетов в банках;

справки о посещении ребенком гражданина учебных заведений в нашей стране;

квитанции об оплате коммуналки.

Обозреватель По материалам:

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