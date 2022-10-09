Как украинцам платить налоги в Европе. Обзор налоговых правил — Finance.ua

Как украинцам платить налоги в Европе. Обзор налоговых правил
Юридическая фирма Sayenko Kharenko вместе с компанией Andersеn Global подготовили комплексный обзор подходов к налогообложению в странах, которые сейчас принимают значительное количество украинцев.
Об этом пишет Ain.ua.
Польша
Резидентом Республики Польша является физическое лицо, которое:
- имеет центр личного или экономического интереса (центр интереса) на территории Республики Польша;
- пребывает на территории Республики Польша более 183 дней в налоговом году.
Украинцы, переехавшие в Польшу из-за войны, могут рассматриваться как лица с центром жизненных интересов в Украине и оставаться украинскими налоговыми резидентами до конца войны, а находящееся в Польше лицо может рассматриваться как украинский налоговый резидент соответственно. В этом случае только доход, полученный из Польши, будет облагаться налогом только в Польше.
Граждане Украины, которые легально трудоустраиваются в Польше, подлежат налоговой обязанности и подают налоговую декларацию. Форма расчета дохода предоставляется плательщиком и зависит от вида заработка украинца в Польше.
Словакия
Для определения налогового резидентства рассматриваются:
- место постоянного жительства;
- центр жизненных интересов;
- гражданство.
Ставка налога на доходы физических лиц составляет 19% к налоговой базе 38553 евро (эта сумма ежегодно корректируется) и 25% в случае превышения. Самозанятые лица с годовым налогооблагаемым доходом, не превышающим 49 790 евро, облагаются налогом по ставке 15%. Дивиденды облагаются налогом по ставке 7%. Процентный доход облагается налогом по ставке 19%.
Венгрия
Налоговыми резидентами Венгрии считаются люди с:
- постоянным местом жительства в Венгрии;
- центром жизненных интересов;
Если гражданин Украины получает разрешение на временное постоянное проживание или разрешение на постоянное проживание ЕС, он станет налоговым резидентом Венгрии в соответствии с венгерскими правилами налогообложения доходов физических лиц. Из-за ситуации в Украине в Венгрии не предусмотрено никаких дополнительных налогов или сборов, применяемых к физическим лицам. Стандартная ставка на доходы физлиц здесь 15%.
Словения
Если человек проживает в Словении более 183 дней в течение календарного года, он отвечает требованиям словенского местожительства. Требования к проживанию в Словении могут быть выполнены до окончания шестимесячного периода, если лицо установит значительные связи со Словенией через:
- обычное место жительства;
- центр жизненных интересов.
Налоговые ставки в Словении:
- до 8755 евро (в год) — 16%;
- до 25 750 евро (в год) — 27%;
- до 51 500 евро (в год) — 34%;
- до 74 160 евро (в год) — 39%;
- свыше 74 160 евро (в год) — 45%
Италия
Согласно статье 4 Соглашения об избежании двойного налогообложения между Украиной и Италией, установлены следующие критерии признания резидентом:
- постоянное место жительства или тесные экономические или личные отношения;
- центр жизненных интересов;
- гражданство.
Ставка налога на доходы физических лиц прогрессивная:
- максимальная ставка — 43% (более 50 000 евро);
- региональная прибавка от 1,23% до 3,33%;
- коммунальный сбор — до 0,9%.
Испания
Физические лица считаются налоговыми резидентами Испании для целей налогообложения Испании, если они отвечают любому из следующих требований:
- проводят более 183 дней в Испании в течение календарного года;
- основное место их бизнеса, профессиональных или экономических интересов находится в Испании; или
- их жена и несовершеннолетние дети постоянно проживают в Испании (за исключением случаев юридического развода или обстоятельств, когда лицо может подтвердить налоговое резидентство в другой стране).
Налогооблагаемый доход от сбережений облагается налогом по следующим ставкам:
- 19% за первые 6000 евро налогооблагаемого дохода;
- 21% для следующих 6000 евро до 50000 евро налогооблагаемого дохода;
- 23% для последующих 50 000 евро до 200 000 евро налогооблагаемого дохода;
- 26% для любых сумм свыше 200 000 евро.
Португалия
Здесь используются общие правила определения резидентов. Пребывание в Португалии более 183 или владение домом для использования в качестве постоянного места жительства. Резиденты Португалии с точки зрения налогообложения облагают свой международный доход по прогрессивной ставке от 14,5% до 48%.
Швейцария
До 2023 года украинские беженцы со статусом защиты S должны платить налоги в Швейцарии, только если они работают (бесплатное проживание и денежные выплаты в виде экстренной или социальной помощи не облагаются налогом). Они подлежат налогообложению в Швейцарии, ограничиваясь доходом, полученным от прибыльной деятельности (нанятой или самозанятой).
Австрия
Лица, проживающие в Австрии или имеющие постоянное место жительства в Австрии, подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц со своего мирового дохода (неограниченное налоговое обязательство).
Годовой подоходный налог обычно составляет:
- для первых 11 000 евро — 0%;
- для части дохода свыше 11 000 евро до 18 000 евро — 20%;
- для части дохода свыше 18000 евро до 31000 евро — 35%;
- для части дохода свыше 31 000 евро до 60 000 евро — 42%;
- для части дохода свыше 60 000 евро до 90 000 евро — 48%;
- для части дохода более 90 000 евро — 50%.
Для части дохода более миллиона евро ставка налога составляет 55% в календарных годах с 2016 по 2025 год.
Германия
Налоговое резидентство в Германии требует места жительства, то есть даже съемной квартиры. Критерии постоянного места жительства соответствуют, если лицо проводит в Германии 183 дня (при любых профессиональных причинах) или один год, если проживание не связано ни с одной профессией. Ставка налога для физических лиц колеблется от 0 до 45%. Дополнительный налог в размере 25% применяется только к доходу от инвестиций.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей
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