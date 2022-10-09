Как украинцам платить налоги в Европе. Обзор налоговых правил — Finance.ua

Как украинцам платить налоги в Европе. Обзор налоговых правил Сегодня 17:00 — Личные финансы

Как украинцам платить налоги в Европе. Обзор налоговых правил

Юридическая фирма Sayenko Kharenko вместе с компанией Andersеn Global подготовили комплексный обзор подходов к налогообложению в странах, которые сейчас принимают значительное количество украинцев.

Об этом пишет Ain.ua.

Польша

Резидентом Республики Польша является физическое лицо, которое:

имеет центр личного или экономического интереса (центр интереса) на территории Республики Польша;

пребывает на территории Республики Польша более 183 дней в налоговом году.

Украинцы, переехавшие в Польшу из-за войны, могут рассматриваться как лица с центром жизненных интересов в Украине и оставаться украинскими налоговыми резидентами до конца войны, а находящееся в Польше лицо может рассматриваться как украинский налоговый резидент соответственно. В этом случае только доход, полученный из Польши, будет облагаться налогом только в Польше.

Граждане Украины, которые легально трудоустраиваются в Польше, подлежат налоговой обязанности и подают налоговую декларацию. Форма расчета дохода предоставляется плательщиком и зависит от вида заработка украинца в Польше.

Словакия

Для определения налогового резидентства рассматриваются:

место постоянного жительства;

центр жизненных интересов;

гражданство.

Ставка налога на доходы физических лиц составляет 19% к налоговой базе 38553 евро (эта сумма ежегодно корректируется) и 25% в случае превышения. Самозанятые лица с годовым налогооблагаемым доходом, не превышающим 49 790 евро, облагаются налогом по ставке 15%. Дивиденды облагаются налогом по ставке 7%. Процентный доход облагается налогом по ставке 19%.

Венгрия

Налоговыми резидентами Венгрии считаются люди с:

постоянным местом жительства в Венгрии;

центром жизненных интересов;

Если гражданин Украины получает разрешение на временное постоянное проживание или разрешение на постоянное проживание ЕС, он станет налоговым резидентом Венгрии в соответствии с венгерскими правилами налогообложения доходов физических лиц. Из-за ситуации в Украине в Венгрии не предусмотрено никаких дополнительных налогов или сборов, применяемых к физическим лицам. Стандартная ставка на доходы физлиц здесь 15%.

Словения

Если человек проживает в Словении более 183 дней в течение календарного года, он отвечает требованиям словенского местожительства. Требования к проживанию в Словении могут быть выполнены до окончания шестимесячного периода, если лицо установит значительные связи со Словенией через:

обычное место жительства;

центр жизненных интересов.

Налоговые ставки в Словении:

до 8755 евро (в год) — 16%;

до 25 750 евро (в год) — 27%;

до 51 500 евро (в год) — 34%;

до 74 160 евро (в год) — 39%;

свыше 74 160 евро (в год) — 45%

Италия

Согласно статье 4 Соглашения об избежании двойного налогообложения между Украиной и Италией, установлены следующие критерии признания резидентом:

постоянное место жительства или тесные экономические или личные отношения;

центр жизненных интересов;

гражданство.

Ставка налога на доходы физических лиц прогрессивная:

максимальная ставка — 43% (более 50 000 евро);

региональная прибавка от 1,23% до 3,33%;

коммунальный сбор — до 0,9%.

Испания

Физические лица считаются налоговыми резидентами Испании для целей налогообложения Испании, если они отвечают любому из следующих требований:

проводят более 183 дней в Испании в течение календарного года;

основное место их бизнеса, профессиональных или экономических интересов находится в Испании; или

их жена и несовершеннолетние дети постоянно проживают в Испании (за исключением случаев юридического развода или обстоятельств, когда лицо может подтвердить налоговое резидентство в другой стране).

Налогооблагаемый доход от сбережений облагается налогом по следующим ставкам:

19% за первые 6000 евро налогооблагаемого дохода;

21% для следующих 6000 евро до 50000 евро налогооблагаемого дохода;

23% для последующих 50 000 евро до 200 000 евро налогооблагаемого дохода;

26% для любых сумм свыше 200 000 евро.

Португалия

Здесь используются общие правила определения резидентов. Пребывание в Португалии более 183 или владение домом для использования в качестве постоянного места жительства. Резиденты Португалии с точки зрения налогообложения облагают свой международный доход по прогрессивной ставке от 14,5% до 48%.

Швейцария

До 2023 года украинские беженцы со статусом защиты S должны платить налоги в Швейцарии, только если они работают (бесплатное проживание и денежные выплаты в виде экстренной или социальной помощи не облагаются налогом). Они подлежат налогообложению в Швейцарии, ограничиваясь доходом, полученным от прибыльной деятельности (нанятой или самозанятой).

Австрия

Лица, проживающие в Австрии или имеющие постоянное место жительства в Австрии, подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц со своего мирового дохода (неограниченное налоговое обязательство).

Годовой подоходный налог обычно составляет:

для первых 11 000 евро — 0%;

для части дохода свыше 11 000 евро до 18 000 евро — 20%;

для части дохода свыше 18000 евро до 31000 евро — 35%;

для части дохода свыше 31 000 евро до 60 000 евро — 42%;

для части дохода свыше 60 000 евро до 90 000 евро — 48%;

для части дохода более 90 000 евро — 50%.

Для части дохода более миллиона евро ставка налога составляет 55% в календарных годах с 2016 по 2025 год.

Германия

Налоговое резидентство в Германии требует места жительства, то есть даже съемной квартиры. Критерии постоянного места жительства соответствуют, если лицо проводит в Германии 183 дня (при любых профессиональных причинах) или один год, если проживание не связано ни с одной профессией. Ставка налога для физических лиц колеблется от 0 до 45%. Дополнительный налог в размере 25% применяется только к доходу от инвестиций.

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