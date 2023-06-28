Портрет начинающего в IT в 2023 (инфографика) — Finance.ua
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Портрет начинающего в IT в 2023 (инфографика)

Личные финансы
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Портрет начинающего в IT в 2023 (инфографика)
Портрет начинающего в IT в 2023 (инфографика), Фото: freepik.com
За год полномасштабной войны количество ІТ-специалистов выросло на 13%.
Об этом сообщает GlobalLogic.
Обобщенный портрет претендента на IT-должность уровня Junior в 2023 году будет выглядеть следующим образом:
  • выпускник КПИ имени Игоря Сикорского, обучавшийся по специальности «Инженерия программного обеспечения информационных систем»;
  • он также мог пройти курсы для получения дополнительных практических навыков;
  • вероятно, этот молодой специалист начнет свой путь с trainee-позиций мануального (QA Manual) или автоматизированного (QA Automation) тестировщика.
Инфографика: GlobalLogic
Инфографика: GlobalLogic
Значительная часть IT-инженеров получают образование по следующим специальностям:
  • «Инженерия программного обеспечения»;
  • «Компьютерные науки»;
  • «Компьютерная инженерия»;
  • «Информационные системы и технологии».
Также навыки, которые ценятся в отрасли, можно получить по таким аппаратным специальностям, как «Встроенные системы авионики» и «Инженерия микропроцессорных систем».
Напомним, что за последний год большинство компаний пытались в полной мере выполнять свои финансовые обязательства перед сотрудниками. Только 15% опрошенных отметили, что компания урезала выплаты после начала полномасштабного вторжения: чаще всего, бонусы (9%), реже — зарплаты и другие денежные выплаты (по 5%).
После начала полномасштабного вторжения 70% айтишников нашли новую работу в Украине и 72% за рубежом. В Украине несколько легче было найти новую работу специалистам по Data Science / ML / AI и аналитикам: более 80% искавших трудоустроились.

Справка Finance.ua

Среди образовательных учреждений, которые готовят наиболее востребованных ІТ-специалистов:
  • Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
  • Львовская политехника;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
  • Львовский национальный университет им. И. Франко.
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По материалам:
Finance.ua
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