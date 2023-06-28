Портрет начинающего в IT в 2023 (инфографика) — Finance.ua

Портрет начинающего в IT в 2023 (инфографика) Сегодня 09:03 — Личные финансы

Портрет начинающего в IT в 2023 (инфографика), Фото: freepik.com

За год полномасштабной войны количество ІТ-специалистов выросло на 13%.

Об этом сообщает GlobalLogic

Обобщенный портрет претендента на IT-должность уровня Junior в 2023 году будет выглядеть следующим образом:

выпускник КПИ имени Игоря Сикорского, обучавшийся по специальности «Инженерия программного обеспечения информационных систем»;

он также мог пройти курсы для получения дополнительных практических навыков;

вероятно, этот молодой специалист начнет свой путь с trainee-позиций мануального (QA Manual) или автоматизированного (QA Automation) тестировщика.

Инфографика: GlobalLogic

Значительная часть IT-инженеров получают образование по следующим специальностям:

«Инженерия программного обеспечения»;

«Компьютерные науки»;

«Компьютерная инженерия»;

«Информационные системы и технологии».

Также навыки, которые ценятся в отрасли, можно получить по таким аппаратным специальностям, как «Встроенные системы авионики» и «Инженерия микропроцессорных систем».

Напомним, что за последний год большинство компаний пытались в полной мере выполнять свои финансовые обязательства перед сотрудниками. Только 15% опрошенных отметили, что компания урезала выплаты после начала полномасштабного вторжения: чаще всего, бонусы (9%), реже — зарплаты и другие денежные выплаты (по 5%).

После начала полномасштабного вторжения 70% айтишников нашли новую работу в Украине и 72% за рубежом. В Украине несколько легче было найти новую работу специалистам по Data Science / ML / AI и аналитикам: более 80% искавших трудоустроились.

Справка Finance.ua

Среди образовательных учреждений, которые готовят наиболее востребованных ІТ-специалистов:

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;

Львовская политехника;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Львовский национальный университет им. И. Франко.

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