Портрет начинающего в IT в 2023 (инфографика) — Finance.ua

Портрет начинающего в IT в 2023 (инфографика)
За год полномасштабной войны количество ІТ-специалистов выросло на 13%.
Об этом сообщает GlobalLogic.
Обобщенный портрет претендента на IT-должность уровня Junior в 2023 году будет выглядеть следующим образом:
- выпускник КПИ имени Игоря Сикорского, обучавшийся по специальности «Инженерия программного обеспечения информационных систем»;
- он также мог пройти курсы для получения дополнительных практических навыков;
- вероятно, этот молодой специалист начнет свой путь с trainee-позиций мануального (QA Manual) или автоматизированного (QA Automation) тестировщика.
Значительная часть IT-инженеров получают образование по следующим специальностям:
- «Инженерия программного обеспечения»;
- «Компьютерные науки»;
- «Компьютерная инженерия»;
- «Информационные системы и технологии».
Также навыки, которые ценятся в отрасли, можно получить по таким аппаратным специальностям, как «Встроенные системы авионики» и «Инженерия микропроцессорных систем».
Напомним, что за последний год большинство компаний пытались в полной мере выполнять свои финансовые обязательства перед сотрудниками. Только 15% опрошенных отметили, что компания урезала выплаты после начала полномасштабного вторжения: чаще всего, бонусы (9%), реже — зарплаты и другие денежные выплаты (по 5%).
После начала полномасштабного вторжения 70% айтишников нашли новую работу в Украине и 72% за рубежом. В Украине несколько легче было найти новую работу специалистам по Data Science / ML / AI и аналитикам: более 80% искавших трудоустроились.
Справка Finance.ua
Среди образовательных учреждений, которые готовят наиболее востребованных ІТ-специалистов:
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
- Львовская политехника;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
- Львовский национальный университет им. И. Франко.
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