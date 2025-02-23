Porsche увольняет сотрудников из-за падения спроса на электромобили — Finance.ua
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Porsche увольняет сотрудников из-за падения спроса на электромобили

Технологии&Авто
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Porsche увольняет сотрудников из-за падения спроса на электромобили
Porsche увольняет сотрудников из-за падения спроса на электромобили, Фото: porsche
Автоконцерн Porsche, входящий в состав Volkswagen Group, объявил о сокращении 1900 рабочих мест в Германии в ближайшие годы. Причиной такого решения стал слабый спрос на электромобили и падение продаж на китайском рынке.
Об этом пишет Reuters.
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Ранее компания уже сократила 1500 временных сотрудников, а еще 500 будут уволены в ближайшее время. Новый план предполагает дальнейшее сокращение штата на 1900 человек.

Где сокращают рабочие места

Сокращения коснутся в основном заводов в Штутгарте и исследовательского центра в Вайссахе.
Компания планирует провести сокращение без принудительных увольнений, предложив сотрудникам добровольные выплаты и возможность досрочного выхода на пенсию.
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Это решение было принято на фоне борьбы VW за сохранность заводов в Германии. В итоге компания договорилась с рабочими о замораживании зарплат до 2031 года в обмен на хранение всех текущих производств. Однако общее сокращение рабочих мест в VW может превысить 35 тысяч.
Спад продаж электромобилей в Европе и жесткая конкуренция китайских автопроизводителей заставили многие компании пересмотреть свои финансовые показатели. Продажи Porsche в прошлом году упали на 3%, а в Китае — на 28%.
Неопределенность на мировом автомобильном рынке, связанная с торговыми войнами и возможными новыми пошлинами, тоже не способствует улучшению ситуации.
По материалам:
НВ
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