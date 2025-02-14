Суперкар Porsche 911 Dakar для бездорожья преобразуют в гибрид — Finance.ua

Суперкар Porsche 911 Dakar для бездорожья преобразуют в гибрид 14.02.2025, 01:29 — Технологии&Авто

Суперкар Porsche 911 Dakar для бездорожья преобразуют в гибрид

Обновленный Porsche 911 Dakar получит гибридную силовую установку. Внедорожное купе дебютирует до конца 2025 года и будет выпущено ограниченным тиражом. Очевидно, стоит ожидать пересмотра стандартной оснастки и, возможно, улучшения разгонных и внедорожных характеристик.

По данным британского Autocar, рестайлинговое купе получит гибридную силовую установку от 911 Carrera GTS. Первая партия 911 Dakar насчитывала 2500 машин. На их создание у Porsche ушло два года.

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По сравнению с базовым Carrera GTS дорожный просвет у 911 Dakar на 50 миллиметров выше, причем амортизаторы позволяют поднять кузов еще на 30 миллиметров и двигаться так со скоростью до 170 километров в час. На купе стоят активные стабилизаторы поперечной стойкости, алюминиевые буксировочные крюки, а на крышу выведена 12-вольтовая розетка для дополнительной светотехники.

Под капотом — «битурбошестерка» на 3,0 литра мощностью 480 лошадиных сил, что связано с восьмиступенчатым «роботом» PDK. Привод в 911 Dakar полный, но со своими настройками.

Двигатель оснащен одним турбокомпрессором, на валу которого между турбинным и компрессорным колесами стоит компактный электромотор на 15 л.с. Еще один электромотор на 54 л.с. интегрирован в коробку-робот PDK. Комбинированная отдача — 541 сила.

Autogeek По материалам:

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