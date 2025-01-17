Porsche может представить новый кроссовер Macan с ДВС — Finance.ua
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Porsche может представить новый кроссовер Macan с ДВС

Технологии&Авто
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Porsche может представить новый кроссовер Macan с ДВС
Porsche может представить новый кроссовер Macan с ДВС
Компания Porsche может выпустить новый кроссовер Macan с ДВС. Одноименный электрический кроссовер неплохо стартовал в прошлом году, но его перспективы из-за изменений предпочтений покупателей остаются туманными.
Об этом сообщает Autocar.
По данным СМИ, немцы готовы пересмотреть стратегию развития и хотят максимально продлить жизнь моделям с двигателями внутреннего сгорания.
Прошлый год закончился для Porsche снижением глобальных продаж на 3%, причем показатели больше всего упали в Китае — почти на треть. Компания вступает в один из самых сложных периодов своей истории и стратегии, которые еще несколько лет назад казались выигрышными, скорее всего, придется пересмотреть. В первую очередь это касается электрификации. Дошло до того, что в Porsche оценивают перспективы установки гибридных систем и обычных ДВС на модели, которые изначально были задуманы как электрические.
Результатом этих исследований может стать топливный Macan второго поколения. Современный кроссовер существует только в виде электромобиля и оснащается одним или двумя электромоторами.
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Это первая модель Porsche на платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi, но такая бензиновая Macan не подойдет. Для него могут взять Premium Platform Combustion (PPC), лежащую в основе «третьего» Audi Q5 и всего семейства A5. Она предназначена для средних и больших моделей и поддерживает гибридные установки.
Предыдущий Macan за 10 лет разошелся тиражом около полумиллиона экземпляров, однако со вступлением в силу новых требований к кибербезопасности ему пришлось покинуть один из главных рынков — европейский.
По материалам:
РБК-Україна
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