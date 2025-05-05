Porsche стартовал хуже прогноза, план пришлось кардинально менять — Finance.ua

Porsche стартовал хуже прогноза, план пришлось кардинально менять 05.05.2025, 00:01 — Технологии&Авто

Porsche стартовал хуже прогноза, план пришлось кардинально менять

Начало года для Штутгартского производителя спортивных автомобилей Porsche оказался хуже, чем прогнозировало руководство компании на 2025 год.

Автопроизводитель был вынужден пересмотреть бизнес-план. Об этом сообщает немецкое информагентство ARD.

Из-за введенных в США 25-процентных таможенных тарифов на импорт автомобилей и, как следствие, снижения продаж у дочерней фирмы концерна Volkswagen сильно пострадала рентабельность бизнеса. Производственная маржа упала до 8,6% с 14,2% год назад. Операционная прибыль обвалилась на 40,6% - до 0,76 млрд евро, что тоже ниже ожиданий аналитиков.

Руководству Porsche пришлось пересмотреть годовые цели компании. Теперь маржа по итогам года прогнозируется на уровне ниже 8,5% — вплоть до 6,5%. И это вместо 10−12 процентов, намеченных на 2025 финансовый год.

Аналитики ожидают снижения продаж на 1−2 миллиарда евро — до 38−38 млрд евро, притом что год назад было продано машин более чем на 41 млрд евро.

Это значительное падение для компании, акции которой охвачены индексом DAX и котируются на Франкфуртской фондовой бирже.

Котировка акций Porsche постепенно растет, и по состоянию на 1 мая 2025 года одна акция стоит примерно 45 евро.

Справка Finance.ua:

в первом квартале этого года в Украине было продано 14,3 тысячи новых легковых автомобилей. Объем продаж снизился на 16,5% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

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