Porsche стартовал хуже прогноза, план пришлось кардинально менять — Finance.ua

Porsche стартовал хуже прогноза, план пришлось кардинально менять
Начало года для Штутгартского производителя спортивных автомобилей Porsche оказался хуже, чем прогнозировало руководство компании на 2025 год.
Автопроизводитель был вынужден пересмотреть бизнес-план. Об этом сообщает немецкое информагентство ARD.
Из-за введенных в США 25-процентных таможенных тарифов на импорт автомобилей и, как следствие, снижения продаж у дочерней фирмы концерна Volkswagen сильно пострадала рентабельность бизнеса. Производственная маржа упала до 8,6% с 14,2% год назад. Операционная прибыль обвалилась на 40,6% - до 0,76 млрд евро, что тоже ниже ожиданий аналитиков.
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Руководству Porsche пришлось пересмотреть годовые цели компании. Теперь маржа по итогам года прогнозируется на уровне ниже 8,5% — вплоть до 6,5%. И это вместо 10−12 процентов, намеченных на 2025 финансовый год.
Аналитики ожидают снижения продаж на 1−2 миллиарда евро — до 38−38 млрд евро, притом что год назад было продано машин более чем на 41 млрд евро.
Это значительное падение для компании, акции которой охвачены индексом DAX и котируются на Франкфуртской фондовой бирже.
Котировка акций Porsche постепенно растет, и по состоянию на 1 мая 2025 года одна акция стоит примерно 45 евро.
Справка Finance.ua:
- в первом квартале этого года в Украине было продано 14,3 тысячи новых легковых автомобилей. Объем продаж снизился на 16,5% по сравнению с тем же периодом 2024 года.
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