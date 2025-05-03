Porsche создает дорожную версию культового гоночного болида Ле-Мана — Finance.ua

Porsche создает дорожную версию культового гоночного болида Ле-Мана Сегодня 04:05 — Технологии&Авто

Porsche создает дорожную версию культового гоночного болида Ле-Мана

Компания Porsche намекает на громкую премьеру. Похоже, готовят уличную версию своего легендарного гоночного автомобиля 963 с гонки 24 часа Ле-Мана. В недавно обнародованном тизерном видео Porsche анонсировала полноценную презентацию новинки, запланированную на июнь 2025 года.

Об этом сообщает американское профильное издание Motor1.com.

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Это не первый случай, когда Porsche превращает свой трековый болид в авто для дорог общего пользования.

Ровно 50 лет назад компания совершила нечто подобное — тогда на дороги выехала легендарная Porsche 917, оснащенная двигателем Flat-12. Этот проект возник в ответ на просьбу клиента, мечтавшего о дорожной версии гоночного авто.

В частности, речь идет о шасси 917 номер 30, которое первоначально использовали для гонки, а затем переделали на дорожный вариант по заказу итальянского бизнесмена и наследника империи Martini — Грегорио Росси ди Монтелера.

Автомобиль получил серебристую окраску в стиле Martini Silver, а также был оснащен боковыми указателями поворотов, глушителями, клаксоном и даже запасным колесом. Салон обшили светло-коричневой кожей Hermès, а остальные элементы декорировали замшей.

Недавно этот уникальный автомобиль прошел полную механическую реставрацию и до сих пор эксплуатируется на дорогах нынешним владельцем — именно это показано в видео от Porsche.

В конце ролика зрители могли увидеть силуэт модели 963, сопровождаемый намеком от компании: «Пока его наследник сегодня наслаждается успехом на трассе, дух и желание в Porsche, которые позволили создать 917 для дорог столько времени назад, остаются очень живыми даже спустя пять десятилетий, что вызывает вопрос: «А что, если?..»

Это, конечно, не официальное подтверждение, но очень весомый намек. Возможно, Porsche могло бы сделать еще одно уникальное изделие, создав дорожную версию 963 для особого клиента, или выпустить ограниченную серию суперкаров, которые станут конкурентами Aston Martin Valkyrie или Red Bull RB17. В любом случае, долго ждать не придется — полноценная премьера состоится уже в июне 2025 года.

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УНН По материалам:

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