Audi и Porsche отзовут более 60 тыс. автомобилей — Finance.ua
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Audi и Porsche отзовут более 60 тыс. автомобилей

Технологии&Авто
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Audi и Porsche отзовут более 60 тыс. автомобилей
Audi и Porsche отзовут более 60 тыс. автомобилей
Ауди и Porsche, входящие в немецкую группу Volkswagen, отзывают более 60 тыс. автомобилей в США из-за разных проблем с программным обеспечением (ПО).
Audi отзывает около 44,4 тыс. машин из-за неполадок, которые могут привести к сбою в работе дисплея приборной панели, сообщает Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA). Это касается автомобилей A6, A6 All Road, A7, A8, Q7, Q8, RS6 Avant, RS7, RS Q8, S6, S7, S8, SQ7 и SQ8 модельного ряда 2021 года.
«дисплей приборной панели, на котором не отображается важная информация о безопасности, такая как спидометр или сигнальные лампы, увеличивает риск аварии», — говорится в сообщении ведомства.
Также отзывают 8,57 тыс. электромобилей Porsche Macan, выпущенных в 2024—2025 годах, из-за проблемы с камерой заднего вида, которая может не показывать или давать размытое изображение.
Напомним, ранее стало известно, что компания Audi приостановила поставки машин в США из-за американской пошлины, введенной по решению президента Дональда Трампа.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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