Porsche потеряла треть прибыли в 2024 году — Finance.ua
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Porsche потеряла треть прибыли в 2024 году

Фондовый рынок
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Porsche потеряла треть прибыли в 2024 году
Porsche потеряла треть прибыли в 2024 году
Компания Porsche оставит дивиденды за 2024 год на уровне прошлого года, хотя ее чистая прибыль сократилась на 30,4%.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что производитель люксовых автомобилей объясняет это ростом затрат и падением спроса в Китае.
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Из-за «постоянно сложной среды» Porsche снизила среднесрочный целевой показатель рентабельности до 15−17% против предыдущих 17−19%.
Кроме того, компания сокращает штат — в 2024 году планируют уволить 2 000 сотрудников в дополнение к ранее объявленным 1 900. Во второй половине года Porsche начнет переговоры с профсоюзами о дальнейших сокращениях.
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В прошлом месяце акции компании рекордно упали после предупреждения, что рентабельность в 2025 году составит лишь 10−12% из-за снижения прибыли на 800 млн евро. Это явилось следствием возвращения к выпуску моделей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов.
Porsche также борется со снижением продаж в Китае, своем крупнейшем рынке, где они упали на 28%. Как и материнская компания Volkswagen, автоконцерн пытается сократить расходы, чтобы добиться долгосрочной рентабельности в 20%.
По материалам:
Економічна Правда
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