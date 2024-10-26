Помощь Украине: страны-лидеры по объемам поддержки с начала войны — Finance.ua

Помощь Украине: страны-лидеры по объемам поддержки с начала войны
Главными донорами помощи Украине в борьбе против россии являются Соединенные Штаты, Институты Европейского Союза и Германия.
Об этом сообщает Ukraine Support Tracker.
Если же говорить об объеме помощи в отношении внутреннего валового продукта, то лидерство принадлежит Дании.
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По данным Ukraine Support Tracker, самыми большими донорами помощи Украине в войне против россии являются США, Европейский Союз и другие западные страны.
Основная цель этой базы данных — оценка масштабов предоставленной военной, финансовой и гуманитарной помощи от стран-доноров с начала полномасштабного вторжения.
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В целом оценивается 41 страна, в том числе страны-члены ЕС, другие члены G7, а также Австралия, Южная Корея, Турция, Норвегия, Новая Зеландия, Швейцария, Китай, Тайвань, Индия и Исландия. Кроме того, институты ЕС включены как отдельный донор.
В общем, в топрейтинге находятся такие страны, как:
- США — 84,73 млрд евро помощи;
- Институты ЕС — 43,83 млрд евро;
- Германия — 15,09 млрд евро;
- Великобритания — 13,68 млрд евро;
- Япония — 9,01 млрд евро.
Если анализировать помощь относительно ВВП, то лидерами стали Дания (1,86%), Эстония (1,85%), Литва (1,64%), Латвия (1,41%) и Финляндия (0,90%).
Справка Finance.ua:
- больше всего украинских беженцев — около 1,2 миллиона, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, — проживают в Германии. Более чем за два года правительство страны потратило на помощь 30,6 млрд евро;
- по состоянию на 31 августа 2024 года статус временной защиты в ЕС имели почти 4,2 млн граждан, бежавших из Украины после начала полномасштабного вторжения россии;
- по данным Центра экономической стратегии, по состоянию на январь 2024 года 52,5% украинцев, вынужденных выехать из страны из-за войны, планировали вернуться в Украину. Реальное количество оставшихся в других странах может составлять от 1,3 до 3,3 миллиона человек.
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