Помощь Украине: страны-лидеры по объемам поддержки с начала войны — Finance.ua

Помощь Украине: страны-лидеры по объемам поддержки с начала войны Сегодня 14:18

Помощь Украине: страны-лидеры по объемам поддержки с начала войны

Главными донорами помощи Украине в борьбе против россии являются Соединенные Штаты, Институты Европейского Союза и Германия.

Об этом сообщает Ukraine Support Tracker.

Если же говорить об объеме помощи в отношении внутреннего валового продукта, то лидерство принадлежит Дании.

Кто помогает Украине больше всего в войне против рф

По данным Ukraine Support Tracker, самыми большими донорами помощи Украине в войне против россии являются США, Европейский Союз и другие западные страны.

Основная цель этой базы данных — оценка масштабов предоставленной военной, финансовой и гуманитарной помощи от стран-доноров с начала полномасштабного вторжения.

В целом оценивается 41 страна, в том числе страны-члены ЕС, другие члены G7, а также Австралия, Южная Корея, Турция, Норвегия, Новая Зеландия, Швейцария, Китай, Тайвань, Индия и Исландия. Кроме того, институты ЕС включены как отдельный донор.

В общем, в топрейтинге находятся такие страны, как:

США — 84,73 млрд евро помощи;

Институты ЕС — 43,83 млрд евро;

Германия — 15,09 млрд евро;

Великобритания — 13,68 млрд евро;

Япония — 9,01 млрд евро.

Инфографика: Новости.

Если анализировать помощь относительно ВВП, то лидерами стали Дания (1,86%), Эстония (1,85%), Литва (1,64%), Латвия (1,41%) и Финляндия (0,90%).

Справка Finance.ua:

больше всего украинских беженцев — около 1,2 миллиона, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, — проживают в Германии. Более чем за два года правительство страны потратило на помощь 30,6 млрд евро;

по состоянию на 31 августа 2024 года статус временной защиты в ЕС имели почти 4,2 млн граждан, бежавших из Украины после начала полномасштабного вторжения россии;



по данным Центра экономической стратегии, по состоянию на январь 2024 года 52,5% украинцев, вынужденных выехать из страны из-за войны, планировали вернуться в Украину. Реальное количество оставшихся в других странах может составлять от 1,3 до 3,3 миллиона человек.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.