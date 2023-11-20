Помощь украинцам в Германии: какие выплаты можно получить — Finance.ua

Помощь украинцам в Германии: какие выплаты можно получить
Главное, что определяет Директива для правительств стран Евросоюза: предоставить спасающимся от войны украинцам тот минимум, который необходим для выживания. Об этом говорится в статье Finance.ua.
В Германии этот минимум включает:
- ежемесячные выплаты пособий на тех же условиях, что и бедным гражданам Германии и беженцам из других стран;
- обеспечивается крыша над головой, а именно — предоставляется социальное жилье, оплачивается его аренда и отопление;
- покрываются расходы на мебель и бытовую технику, если ее нет в квартире, в которую заселяются;
- выделяются средства и на медицинскую страховку, ремонт или замену ортопедических устройств, предусмотрены отдельные выплаты по беременности и родам.
На этом список видов помощи не заканчивается. Из бюджета ФРГ также выделяются средства на прохождение украинцами курсов немецкого языка и интеграционных курсов, пребывание украинских детей в детсадах, обучение в школах.
Денежная помощь для украинцев в Германии
С апреля 2022 года рассмотрение и начисление государственной помощи было возложено на региональные центры занятости — JobCenter.
На руки украинцам тогда выдавали по 367 евро в месяц. А с 1 июня 2022 года размер пособия сравняли с помощью для других беженцев в стране в соответствии с Кодексом социального обеспечения, часть II (SGB II) или часть XII (SGB XII).
Стандартная месячная помощь по безработице тогда составила 449 евро. Такую сумму в месяц получали взрослые. На детей сумму помощи власти определяли на местах, обычно она составляла от 285 евро или на 20−30 евро больше.
Социальное обеспечение украинцев в Германии постоянно находилось в динамике, периодически вносились коррективы на местном и федеральном уровне.
Серьезная трансформация произошла с 1 января 2023 г. с введением новой формы государственной социальной защиты — Bürgergeld.
Согласно Bürgergeld, в настоящее время одинокие неработающие взрослые на руки получают 502 евро, двоим проживающим вместе взрослым выплачивается 902 евро, на детей — от 311 до 420 евро в зависимости от возраста.
Если украинец устроился на работу, помощь сокращается до 184 евро при минимальной занятости.
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Помощь отменяется при полной занятости, то есть когда его зарплата составляет 1040 евро (официальная минимальная зарплата) или выше.
Особое внимание уделяют украинцам, которые получили в Германии статус временной защиты и продолжают работать удаленно, платя все налоги в Украине.
К ним применяется индивидуальный подход. Там распространяются все льготы на пребывание в стране, но денежная помощь зависит от объема ежемесячного дохода.
Все, что нужно знать украинским беженцам в Германии, мы описали в статье:
Для беженцев в Германии: выплаты, сроки, условия
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