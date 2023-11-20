Помощь украинцам в Германии: какие выплаты можно получить — Finance.ua

Помощь украинцам в Германии: какие выплаты можно получить Сегодня 19:04 — Личные финансы

Помощь украинцам в Германии: какие выплаты можно получить

Главное, что определяет Директива для правительств стран Евросоюза: предоставить спасающимся от войны украинцам тот минимум, который необходим для выживания. Об этом говорится в статье Finance.ua.

В Германии этот минимум включает:

ежемесячные выплаты пособий на тех же условиях, что и бедным гражданам Германии и беженцам из других стран;

обеспечивается крыша над головой, а именно — предоставляется социальное жилье, оплачивается его аренда и отопление;

покрываются расходы на мебель и бытовую технику, если ее нет в квартире, в которую заселяются;

выделяются средства и на медицинскую страховку, ремонт или замену ортопедических устройств, предусмотрены отдельные выплаты по беременности и родам.

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На этом список видов помощи не заканчивается. Из бюджета ФРГ также выделяются средства на прохождение украинцами курсов немецкого языка и интеграционных курсов, пребывание украинских детей в детсадах, обучение в школах.

Денежная помощь для украинцев в Германии

С апреля 2022 года рассмотрение и начисление государственной помощи было возложено на региональные центры занятости — JobCenter.

На руки украинцам тогда выдавали по 367 евро в месяц. А с 1 июня 2022 года размер пособия сравняли с помощью для других беженцев в стране в соответствии с Кодексом социального обеспечения, часть II (SGB II) или часть XII (SGB XII).

Стандартная месячная помощь по безработице тогда составила 449 евро. Такую сумму в месяц получали взрослые. На детей сумму помощи власти определяли на местах, обычно она составляла от 285 евро или на 20−30 евро больше.

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Социальное обеспечение украинцев в Германии постоянно находилось в динамике, периодически вносились коррективы на местном и федеральном уровне.

Серьезная трансформация произошла с 1 января 2023 г. с введением новой формы государственной социальной защиты — Bürgergeld.

Согласно Bürgergeld, в настоящее время одинокие неработающие взрослые на руки получают 502 евро, двоим проживающим вместе взрослым выплачивается 902 евро, на детей — от 311 до 420 евро в зависимости от возраста.

Если украинец устроился на работу, помощь сокращается до 184 евро при минимальной занятости.

Помощь отменяется при полной занятости, то есть когда его зарплата составляет 1040 евро (официальная минимальная зарплата) или выше.

Особое внимание уделяют украинцам, которые получили в Германии статус временной защиты и продолжают работать удаленно, платя все налоги в Украине.

К ним применяется индивидуальный подход. Там распространяются все льготы на пребывание в стране, но денежная помощь зависит от объема ежемесячного дохода.

Все, что нужно знать украинским беженцам в Германии, мы описали в статье:

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