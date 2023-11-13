Германия планирует удвоить помощь Украине в 2024 году — Finance.ua

Германия планирует удвоить помощь Украине в 2024 году
Правительство канцлера Германии Олафа Шольца планирует удвоить военную помощь в Украине в следующем году до 8 миллиардов евро.
Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на Reuters.
В случае одобрения Бундестагом, где у партий коалиции Шольца большинство, увеличение расходов на оборону Германии увеличится до 2,1% целевого показателя ВВП, превышающего 2% - обязательства стран НАТО.
В то же время в Министерстве обороны Германии говорят, что комитет Бундестага не финализовал переговоры по этому вопросу.
«Удвоение военных расходов является правильным и важным, — заявил депутат Андреас Шварц, входящий в оборонный комитет. — Этим шагом мы подчеркнем наше обещание Украине выделить необходимые средства. То, что мы также сможем выполнить наше обязательство перед НАТО, является большим успехом… коалиции».
План ЕС на 4 года
При этом стало известно, что план Европейского Союза выделить до 20 миллиардов евро на помощь Украине в течение следующих 4 лет встречает сопротивление со стороны некоторых стран ЕС.
Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике, предложил в июле, чтобы блок создал фонд в размере до 5 миллиардов евро в год в течение четырех лет в рамках более широких обязательств Запада по безопасности помощи Украине.
Но пока министры обороны ЕС готовятся обсудить план в Брюсселе во вторник, дипломаты говорят, что многие страны, в том числе Германия, высказали предостережение по поводу выделения таких крупных сумм на годы вперед.
Читайте также
Другие страны ЕС также утверждали, что им будет сложно сделать большое долгосрочное обещание из-за ограничений внутренних бюджетов. Источники Reuters предположили, что ЕС, возможно, решит выполнять свои обязательства помогать Украине год за годом, а не подписываться на большую сумму в течение четырех лет.
Помимо плана Борреля по долгосрочной поддержке Киева, ЕС рассматривает вопрос о предоставлении дополнительной помощи Украине в 50 миллиардов евро. Исполнительные власти блока предложили расширить бюджетную поддержку, чтобы помочь Украине выплачивать зарплаты и покрывать во время войны, а 27 государств-членов ЕС должны проголосовать за пакет во время саммита 14−15 декабря.
Поддержка Украины является «обязанностью»
Некоторые дипломаты сообщили, что опасаются, что помощь может быть заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который не скрывает своих связей с москвой и выступал против подобной поддержки Киева в прошлом.
Хотя такие выплаты из общего бюджета ЕС требуют единогласной поддержки всех государств, Reuters пишет, что некоторые должностные лица говорят, что Европейский Союз сможет обойти вето Венгрии: в случае, если Будапешт применит свое вето, Брюссель сможет обратиться напрямую к правительствам стран ЕС, чтобы создать собственный пакет помощи Киеву на идентичную сумму.
В прошлом году Венгрия наложила вето на аналогичное предложение о предоставлении Украине 18 млрд евро финансовой помощи в 2023 году. После месяцев споров Будапешт согласился на пакет, получив некоторые уступки со стороны ЕС по поводу помощи Венгрии.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью