Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Что в него вошло — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Что в него вошло

Казна и Политика
14
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Что в него вошло
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Что в него вошло
Правительство Германии объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли радары для систем ПВО, бронетранспортеры, беспилотники и зимняя форма для украинских военных.
Список нового пакета военной помощи пресс-служба немецкого правительства опубликовала в четверг, 2 ноября.
Согласно опубликованной информации, Украина получила шесть многофункциональных радиолокационных систем TRML-4D. Они используются для обнаружения, сопровождения и классификации различных воздушных целей.
Читайте также
Также Германия предоставила украинским военным семь чешских беспилотных летательных аппаратов Primoco ONE.
Беспилотники этого семейства способны находиться в воздухе до 10 часов и действовать на максимальную дальность в 1,500 км.
Кроме того, Украина получила такое вооружение и военное имущество:
  • 16 неназванных бронетранспортеров;
  • 20 беспилотных надводных дронов;
  • 12 грузовых автомобилей MAN TGS;
  • 75 седельных тягачей 8×8 HX81;
  • 70 полуприцепов;
  • 230 терминалов спутниковой связи;
  • 1 PCB-принтер (3D-принтер);
  • 2 системы противоракетной защиты для вертолетов;
  • 80,600 защитных очков для военнослужащих;
  • 30 000 комплектов зимней одежды.
В пресс-службе немецкого правительства не назвали стоимость вооружения, оборудования и военного имущества, которое вошло в новый пакет военной помощи Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.