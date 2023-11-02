Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Что в него вошло — Finance.ua

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Что в него вошло
Правительство Германии объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли радары для систем ПВО, бронетранспортеры, беспилотники и зимняя форма для украинских военных.
Список нового пакета военной помощи пресс-служба немецкого правительства опубликовала в четверг, 2 ноября.
Согласно опубликованной информации, Украина получила шесть многофункциональных радиолокационных систем TRML-4D. Они используются для обнаружения, сопровождения и классификации различных воздушных целей.
Также Германия предоставила украинским военным семь чешских беспилотных летательных аппаратов Primoco ONE.
Беспилотники этого семейства способны находиться в воздухе до 10 часов и действовать на максимальную дальность в 1,500 км.
Кроме того, Украина получила такое вооружение и военное имущество:
- 16 неназванных бронетранспортеров;
- 20 беспилотных надводных дронов;
- 12 грузовых автомобилей MAN TGS;
- 75 седельных тягачей 8×8 HX81;
- 70 полуприцепов;
- 230 терминалов спутниковой связи;
- 1 PCB-принтер (3D-принтер);
- 2 системы противоракетной защиты для вертолетов;
- 80,600 защитных очков для военнослужащих;
- 30 000 комплектов зимней одежды.
В пресс-службе немецкого правительства не назвали стоимость вооружения, оборудования и военного имущества, которое вошло в новый пакет военной помощи Украине.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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