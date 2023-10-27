Шольц призывает немецкие компании активнее брать на работу украинцев — Finance.ua

Шольц призывает немецкие компании активнее брать на работу украинцев Сегодня 16:22 — Казна и Политика

Украинские беженцы, почти миллион которых живут и работают в Германии, являются прекрасной возможностью для немецких компаний и решить вопрос нехватки рабочей силы, и создать задел для будущего более тесного сотрудничества с Украиной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на открытии шестого украинско-немецкого бизнес-форума в Берлине во вторник.

«Воспользуйтесь этим огромным потенциалом. Интегрируйте украинцев, которые здесь с нами, в свои компании. Даже если эти женщины и мужчины вернутся в Украину после войны, они станут ценным активом для своих компаний. Потому что тогда они образуют „человеческие мосты“ со страной, которая, являясь кандидатом на членство в ЕС, обладает огромным экономическим потенциалом», — подчеркнул канцлер

По его словам, многие украинские беженцы в эти недели и месяцы заканчивают интеграционные курсы, многие теперь говорят по-немецки и почти все они хорошо образованы.

«Это гарантия того, что экономические отношения между Германией и Украиной будут развиваться еще лучше и динамичнее в будущем», — охарактеризовал интеграцию украинцев в немецкие компании Шольц.

Он отметил, что Украина — это страна с миллионами трудолюбивых, хорошо образованных граждан. «Страна, с которой мы связаны теснее, чем когда-либо прежде, благодаря украинцам, которые сейчас живут здесь с нами», — подчеркнул канцлер Германии.

По данным организаторов форума, среди которых — Немецкая торгово-промышленная палата (DIHK), Восточный комитет немецкой экономики (OA) и Немецко-украинская торгово-промышленная палата (AHK Ukraine), мероприятие собрало более 500 участников, которые хотят узнать об экономическом развитии Украины во время войны, а также об имеющихся возможностях сотрудничества и инвестиций. Нынешняя конференция называется «Экономика Украины снова растет, несмотря на войну/Спрос со стороны немецких компаний». Три панельные дискуссии посвящены темам инфраструктуры, энергетики и обороны.

«Независимо от войны уже начат десяток инвестиционных проектов, и немецкие компании сейчас обращаются за инвестиционными гарантиями в федеральное правительство еще в отношении 30 проектов. Восстановление началось, и к нему присоединились немецкие компании», — подчеркнул заместитель главы OA Кристиан Брух (Christian Bruch).

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