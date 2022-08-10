Помогут с жильем: в Кабмине объяснили, кто сможет получить ипотеку под 3% годовых — Finance.ua
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Помогут с жильем: в Кабмине объяснили, кто сможет получить ипотеку под 3% годовых

Личные финансы
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Помогут с жильем: в Кабмине объяснили, кто сможет получить ипотеку под 3% годовых
Помогут с жильем: в Кабмине объяснили, кто сможет получить ипотеку под 3% годовых
Правительство утвердило условия льготных ипотечных кредитов со ставкой 3% и 7% годовых. Получить льготный кредит на покупку жилья со ставкой 3% и 7% годовых украинцы смогут уже с 1 октября, когда вступит в силу Постановление КМУ№ 856.
Согласно постановлению Кабмина, ипотека со ставкой 3% годовых будет возможна для таких категорий граждан Украины:
  • военнослужащие Вооруженных Сил по контракту, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Гострансслужбы, военные прокуроры Офиса Генерального прокурора, лица рядового и начальствующего состава ГСЧС охраны, лица начальствующего состава управления специальных операций НАБУ, полицейские и члены их семей,
  • медицинские работники (специалисты и профессионалы) учреждений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности,
  • педагогические работники учебных заведений государственной или коммунальной формы собственности,
  • научные (научно-педагогические) работники учебных заведений и научных учреждений государственной или коммунальной формы собственности.
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Кроме того, постановлением определен перечень тех, кто сможет получить ипотечный кредит со ставкой 7% годовых:
  • ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины,
  • внутренне перемещенные лица,
  • другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых менее 52,5 кв. метра для семьи на одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи.
В зависимости от категории, граждане смогут получить кредит либо по ставке 3% годовых, либо по ставке 7% годовых
Курировать программу льготных ипотечных кредитов будет компания «Укрфінжитло».
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Условия для претендентов на дешевую ипотеку

Для получения льготного кредита по озвученным в постановлении КМУ № 856 условиям, кандидат должен отвечать следующим требованиям:
  • Является гражданином Украины и относится к категориям лиц, указанных в постановлении.
  • Достиг 18 лет к моменту подписания кредитного договора. Возраст кандидата на дату полного исполнения обязательств по кредитному договору не должен превышать 70 лет.
  • Кандидат платежеспособен и может осуществлять платежи по погашению и обслуживанию кредита. Банки обязаны проводить анализ платежеспособности заемщика в соответствии со своими внутренними процедурами.
  • В собственности кандидата и членов его семьи менее 52,5 кв. метра общей площади жилой недвижимости для семьи на одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи. При этом, не учитывается недвижимость, расположенная в районе проведения военных (боевых) действий или на территории, находящейся во временной оккупации.
  • Кандидат и члены его семьи не имеют действующих ипотечных договоров, заключенных по различным льготным государственным программам.
По материалам:
Фокус
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