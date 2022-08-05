Ипотека под 3% годовых: среди переселенцев впервые "разыграли" льготные кредиты на жилье — Finance.ua

Ипотека под 3% годовых: среди переселенцев впервые "разыграли" льготные кредиты на жилье Сегодня 14:01 — Личные финансы

Ипотека под 3% годовых: среди переселенцев впервые "разыграли" льготные кредиты на жилье

Впервые с начала полномасштабного вторжения рф программа «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц», финансируемая Правительством Германии через Кредитное учреждение для восстановления (KfW), возобновила работу.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталия Козловская.

4 августа Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству провел девятый этап отбора участников программы. Таким образом, 300 семей-победителей смогут получить льготный кредит на приобретение жилья.

«Учитывая реалии, возобновление работы программы „Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц“ является важной задачей. Ведь эта программа дает шанс вынужденным переселенцам воплотить мечту о собственном доме», — отметила Козловская.

Как выбирают победителей? Отбор победителей программы «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц» произведен с помощью генератора случайных чисел с применением программного обеспечения (сервис RandomPicker.com).

По результатам предварительных этапов отбора внутренне перемещенные лица получили 333 кредита на приобретение жилья.

Условия предоставления кредита

Кредит предоставляется сроком до 20 лет, но не более чем до достижения пенсионного возраста. Обратите внимание: нормативная площадь жилья — 21 кв. м на человека, дополнительно 10,5 кв. м на семью. Площадь и сумма кредита рассчитывается в зависимости от количества членов семьи, указанных в заявлении.

Вы получите нужную сумму по ценам за кв. м. При этом стоимость 1 кв. м не должна превышать установленную предельную стоимость.



Вы платите за свой счет стоимость площади жилья, превышающую нормативную площадь или стоимость, если таковая есть.



Вы можете самостоятельно выбрать объекты, где вы хотите приобрести жилье за кредитные средства. При этом жилой дом должен быть принят в эксплуатацию не более 50 лет назад или реконструирован не более 25 лет назад.



Вы и члены вашей семьи не владеете жилой площадью на подконтрольной Украине территории.



Вы можете подтвердить вашу платежеспособность. После уплаты ежемесячного платежа по кредиту остаток среднемесячного дохода семьи должен быть не меньше прожиточного минимума.



Вы даете согласие на доступ к вашей кредитной истории.



В день заключения кредитного договора вы вносите на свой личный счет не менее 6% стоимости жилья. А также стоимость площади жилья, превышающей нормативную, если таковая есть.



Отметим, что программа «Жилые помещения для внутриперемещенных лиц» выполняется в рамках Соглашения о финансовом сотрудничестве между Кабинетом Министров Украины и Правительством Федеративной Республики Германия. Для его финансирования Правительство Германии через Банк KfW предоставило грант в €25,5 млн.

Зарегистрироваться для участия в программе можно через можно через портал «Дія» или в региональных управлениях Госмолодежжилья.

Напомним, ранее Банк развития Совета Европы дал Украине «зеленый» свет на присоединение и выделил средства в поддержку украинских беженцев в Европе. Как отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, обретение членства в БРРЭ откроет Украине дополнительные возможности для обеспечения жильем украинцев, пострадавших от войны, предоставления социальных услуг и восстановления разрушенной социальной инфраструктуры, в частности, больниц, школ и детских садов.

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