Помог «антиколомойский закон». Фонд гарантирования вкладов вернул под контроль предпоследний «зомби-банк» Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Помог «антиколомойский закон». Фонд гарантирования вкладов вернул под контроль предпоследний «зомби-банк» Украины

Фондовый рынок
29
Помог «антиколомойский закон». Фонд гарантирования вкладов вернул под контроль предпоследний «зомби-банк» Украины
Помог «антиколомойский закон». Фонд гарантирования вкладов вернул под контроль предпоследний «зомби-банк» Украины
Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновил контроль над так называемым «зомби-банком» — КСГ Банк — после многих лет судебных процессов.
Еще 15 мая в Едином реестре была восстановлена ​​информация о КСГ Банке как о юрлице в состоянии ликвидации. А уже 7 июня появилась запись о ликвидации КСГ Банка уполномоченным лицом Фонда, сообщили в ФГВФО.
Фонд работает над возобновлением выплат гарантированного возмещения, сверкой данных реестра акцептованных требований кредиторов, проведением инвентаризации активов (имущества) банка.
Читайте также
«Восстановлению контроля Фонда над КСГ Банк предшествовали почти семь лет судебных тяжб. Фактически с 2017 года учреждение находилось в статусе „зомби-банка“. После обжалования в 2016 году решений Регулятора об отзыве банковской лицензии и Фонда относительно начала процедуры ликвидации банка акционеры банка в течение 2017−18 годов совершили ряд противоправных действий, связанных с перерегистрацией юрлица. Бывшие владельцы банка внесли изменения в Единый государственный реестр, переименовав банк в ПАО КСГ, изменили местонахождение юрлица, а в дальнейшем вообще ликвидировали его, выделив „правопреемника“. Так, они заблокировали процедуру ликвидации. ФГВФЛ вынужден был остановить расчеты с вкладчиками и кредиторами банка», — сообщили в Фонде.
Там подчеркнули, что такой результат Фонда гарантирования — годы многочисленных судебных споров с бывшими акционерами банков в состоянии ликвидации.
Читайте также
После принятия закона № 590 (т.н. антиколомойский закон) Фонд гарантирования в течение 2020−2021 годов вернул под контроль банки Велес, Премиум, Союз, Златобанк, Капитал, а теперь и КСГ Банк.
«Чтобы оставить „зомби-банки“ как явление в прошлом, нам осталось вывести из „серой зоны“ последнее финучреждение, чьи акционеры держат кредиторов в заложниках, — Укринбанк. Возвращение КСГ Банка под контроль Фонда позволяет продолжить процедуру ликвидации и в дальнейшем возобновить расчеты с вкладчиками и кредиторами», — пояснил Виктор Новиков, заместитель директора-распорядителя Фонда по гарантированию вкладов.
Как сообщалось, 30 августа 2016 года согласно решению НБУ КСГ Банк был лишен банковской лицензии, после чего Фонд гарантирования приступил к процедуре ликвидации учреждения.
До 7 апреля 2017 года Фонд гарантирования выплатил вкладчикам КСГ Банка 47 млн ​​грн гарантированного возмещения. Общая сумма акцептованных требований кредиторов этого банка составляет 132,8 млн грн.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.