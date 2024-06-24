Помог «антиколомойский закон». Фонд гарантирования вкладов вернул под контроль предпоследний «зомби-банк» Украины — Finance.ua

Помог «антиколомойский закон». Фонд гарантирования вкладов вернул под контроль предпоследний «зомби-банк» Украины
Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновил контроль над так называемым «зомби-банком» — КСГ Банк — после многих лет судебных процессов.
Еще 15 мая в Едином реестре была восстановлена информация о КСГ Банке как о юрлице в состоянии ликвидации. А уже 7 июня появилась запись о ликвидации КСГ Банка уполномоченным лицом Фонда, сообщили в ФГВФО.
Фонд работает над возобновлением выплат гарантированного возмещения, сверкой данных реестра акцептованных требований кредиторов, проведением инвентаризации активов (имущества) банка.
«Восстановлению контроля Фонда над КСГ Банк предшествовали почти семь лет судебных тяжб. Фактически с 2017 года учреждение находилось в статусе „зомби-банка“. После обжалования в 2016 году решений Регулятора об отзыве банковской лицензии и Фонда относительно начала процедуры ликвидации банка акционеры банка в течение 2017−18 годов совершили ряд противоправных действий, связанных с перерегистрацией юрлица. Бывшие владельцы банка внесли изменения в Единый государственный реестр, переименовав банк в ПАО КСГ, изменили местонахождение юрлица, а в дальнейшем вообще ликвидировали его, выделив „правопреемника“. Так, они заблокировали процедуру ликвидации. ФГВФЛ вынужден был остановить расчеты с вкладчиками и кредиторами банка», — сообщили в Фонде.
Там подчеркнули, что такой результат Фонда гарантирования — годы многочисленных судебных споров с бывшими акционерами банков в состоянии ликвидации.
После принятия закона № 590 (т.н. антиколомойский закон) Фонд гарантирования в течение 2020−2021 годов вернул под контроль банки Велес, Премиум, Союз, Златобанк, Капитал, а теперь и КСГ Банк.
«Чтобы оставить „зомби-банки“ как явление в прошлом, нам осталось вывести из „серой зоны“ последнее финучреждение, чьи акционеры держат кредиторов в заложниках, — Укринбанк. Возвращение КСГ Банка под контроль Фонда позволяет продолжить процедуру ликвидации и в дальнейшем возобновить расчеты с вкладчиками и кредиторами», — пояснил Виктор Новиков, заместитель директора-распорядителя Фонда по гарантированию вкладов.
Как сообщалось, 30 августа 2016 года согласно решению НБУ КСГ Банк был лишен банковской лицензии, после чего Фонд гарантирования приступил к процедуре ликвидации учреждения.
До 7 апреля 2017 года Фонд гарантирования выплатил вкладчикам КСГ Банка 47 млн грн гарантированного возмещения. Общая сумма акцептованных требований кредиторов этого банка составляет 132,8 млн грн.
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