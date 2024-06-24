Помог «антиколомойский закон». Фонд гарантирования вкладов вернул под контроль предпоследний «зомби-банк» Украины — Finance.ua

Помог «антиколомойский закон». Фонд гарантирования вкладов вернул под контроль предпоследний «зомби-банк» Украины Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Помог «антиколомойский закон». Фонд гарантирования вкладов вернул под контроль предпоследний «зомби-банк» Украины

Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновил контроль над так называемым «зомби-банком» — КСГ Банк — после многих лет судебных процессов.

Еще 15 мая в Едином реестре была восстановлена ​​информация о КСГ Банке как о юрлице в состоянии ликвидации. А уже 7 июня появилась запись о ликвидации КСГ Банка уполномоченным лицом Фонда, сообщили в ФГВФО.

Фонд работает над возобновлением выплат гарантированного возмещения, сверкой данных реестра акцептованных требований кредиторов, проведением инвентаризации активов (имущества) банка.

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«Восстановлению контроля Фонда над КСГ Банк предшествовали почти семь лет судебных тяжб. Фактически с 2017 года учреждение находилось в статусе „зомби-банка“. После обжалования в 2016 году решений Регулятора об отзыве банковской лицензии и Фонда относительно начала процедуры ликвидации банка акционеры банка в течение 2017−18 годов совершили ряд противоправных действий, связанных с перерегистрацией юрлица. Бывшие владельцы банка внесли изменения в Единый государственный реестр, переименовав банк в ПАО КСГ, изменили местонахождение юрлица, а в дальнейшем вообще ликвидировали его, выделив „правопреемника“. Так, они заблокировали процедуру ликвидации. ФГВФЛ вынужден был остановить расчеты с вкладчиками и кредиторами банка», — сообщили в Фонде.

Там подчеркнули, что такой результат Фонда гарантирования — годы многочисленных судебных споров с бывшими акционерами банков в состоянии ликвидации.

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После принятия закона № 590 (т.н. антиколомойский закон) Фонд гарантирования в течение 2020−2021 годов вернул под контроль банки Велес, Премиум, Союз, Златобанк, Капитал, а теперь и КСГ Банк.

«Чтобы оставить „зомби-банки“ как явление в прошлом, нам осталось вывести из „серой зоны“ последнее финучреждение, чьи акционеры держат кредиторов в заложниках, — Укринбанк. Возвращение КСГ Банка под контроль Фонда позволяет продолжить процедуру ликвидации и в дальнейшем возобновить расчеты с вкладчиками и кредиторами», — пояснил Виктор Новиков, заместитель директора-распорядителя Фонда по гарантированию вкладов.

Как сообщалось, 30 августа 2016 года согласно решению НБУ КСГ Банк был лишен банковской лицензии, после чего Фонд гарантирования приступил к процедуре ликвидации учреждения.

До 7 апреля 2017 года Фонд гарантирования выплатил вкладчикам КСГ Банка 47 млн ​​грн гарантированного возмещения. Общая сумма акцептованных требований кредиторов этого банка составляет 132,8 млн грн.

НВ По материалам:

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