Украинские банки получили рекордную прибыль с начала года — Finance.ua

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Украинские банки получили рекордную прибыль с начала года

Фондовый рынок
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Украинские банки получили рекордную прибыль с начала года
Украинские банки получили рекордную прибыль с начала года
Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-май 2024 года составила 67,968 млрд гривен, что на 26,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
По данным НБУ, доходы банков за январь-май 2024 года выросли на 19,0% до 204,534 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 23,3% до 143,195 млрд гривен.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Расходы выросли на 15,6% до 136,566 млрд гривен. Банки сократили отчисления в резервы под предстоящие убытки на 2,054 млрд гривен.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Как заявил НБУ в «Отчете о финансовой стабильности» за июнь 2024 года, устойчивая доходность способствует постоянному наращиванию капитала банками. Это позволяет НБУ в дальнейшем внедрять европейские регуляторные требования.
До конца года капитал банков должен полностью покрывать кредитные, рыночные и операционные риски в соответствии с европейскими требованиями.

Справка Finance.ua:

  • ранее Национальный банк Украины обнародовал список наиболее прибыльных банков по итогам первых четырех месяцев 2024 года. По итогам 4 месяцев 2024 года чистая прибыль банков выросла до 52,07 млрд грн;
  • на первом месте традиционно государственный ПриватБанк. Чистая прибыль финучреждения достигла 17,47 млрд грн. В 2023 году за аналогичный период банк заработал 20,88 млрд грн.

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По материалам:
РБК-Україна
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