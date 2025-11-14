Поляки зарабатывают вдвое меньше, чем в среднем в Евросоюзе — Евростат
Средняя годовая заработная плата в Польше в 2024 году составила примерно 21,25 тысячи евро брутто. Это более чем на три тысячи евро больше, чем годом ранее. В то же время этот показатель все еще ниже среднего уровня в Европейском Союзе, который в прошлом году достиг 39,8 тысячи евро.
Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на данные Евростата.
Средняя зарплата в ЕС
Евростат сообщил, что в 2024 году средняя годовая заработная плата в ЕС, пересчитанная на полную занятость, составила 39,8 тысячи евро брутто, что на 5,2% больше, чем в 2023 году, когда она равнялась 37,8 тысячи евро.
В Польше этот показатель вырос с 18,2 тысячи евро до 21,25 тысяч евро.
Годовая заработная плата, пересчитанная на полную ставку, показывает средний годовой доход работника при условии, что тот работает полный рабочий день в течение всего года. Это позволяет более точно сравнивать уровень доходов между странами.
Где в Европе платят больше всего и меньше всего
Самая высокая средняя годовая зарплата брутто в прошлом году зафиксирована в Люксембурге — 83 тысячи евро.
На втором месте Дания с показателем 71,6 тысячи евро, а на третьем Ирландия — 61,1 тысячи евро.
Самые низкие средние зарплаты получали работники в Болгарии — 15,4 тысячи евро, Греции — 18 тысяч евро и Венгрии — 18,5 тысячи евро.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные GUS писал, что в сентябре 2025 года средняя валовая зарплата в корпоративном секторе в Польше составила 8 750,34 злотых, что на 7,5% больше, чем год назад. При этом занятость в предпринимательском секторе несколько снизилась — на 0,8%.
Кроме того, президент Польши подписал поправку к Трудовому кодексу, изменяющую порядок исчисления стажа работы. Новые правила вступят в силу 1 января 2026 и будут касаться как работников государственного, так и частного сектора. Поправки должны выровнять условия между работниками, работающими по трудовому договору, и теми, кто выполняет работу по гражданско-правовым соглашениям или ведет собственный бизнес.
