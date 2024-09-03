Поляки могут не успеть вовремя продать Идея Банк — Finance.ua
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Поляки могут не успеть вовремя продать Идея Банк

Фондовый рынок
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Поляки могут не успеть вовремя продать Идея Банк
Поляки могут не успеть вовремя продать Идея Банк
Польский Getin Holding может не успеть продать Идея Банк в определенный Нацбанком срок до конца октября 2024 года.
Об этом пишет издание Puls Biznesu.
НБУ обязал Getin Holding продать акции банка в течение шести месяцев, начиная с 29 апреля.
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В польском холдинге жалуются на сжатые сроки.
«Мы надеемся, что продадим банк на конкурентных условиях», — заявил президент Getin Holding Петр Малковский. Он добавил, что надеется на понимание Национального банка Украины.
В середине мая Getin Holding начал искать инвестора, привлекая к процессу поиска международный инвестиционный банк Rothschild & Co.
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Первые предложения поступили к концу июня. В настоящее время потенциальные инвесторы завершают due diligence банка. Однако есть опасения, что продажа может не завершиться к указанной НБУ дате.
На банк ранее претендовали несколько покупателей, включая группу ТАС Сергея Тигипко, ПУМБ Рината Ахметова и Новую почту Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка.
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Стоимость Идея Банка оценивалась от $20 до $39 млн.
Это уже третья попытка продажи банка после неудач с Dragon Capital и ПУМБ из-за пандемии и войны.
По материалам:
НВ
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