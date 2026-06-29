Получить сертификат недостаточно: почему программа жилищных ваучеров буксует Сегодня 11:04 — Личные финансы

Покупка жилья

Получение жилищного ваучера для внутренне перемещенных лиц не всегда означает быстрое решение жилищного вопроса. На практике переселенцы сталкиваются с рядом помех. В результате даже получившие право на пособие часто не могут воспользоваться им на практике.

Продавцы неохотно работают с жилищными ваучерами

Одной из первых проблем становится реакция рынка недвижимости. Как рассказывают риелторы, часть владельцев квартир отказывается от сделки, как только узнает, что покупатель планирует рассчитываться жилищным ваучером. Остальные соглашаются на продажу, но повышают цену.

Среди основных причин такого поведения:

программа предусматривает только безналичный расчет, тогда как некоторые продавцы предпочитают наличные деньги, опасаясь влияния больших поступлений на свои социальные выплаты;

владельцы недвижимости опасаются валютных рисков и возможных задержек при проведении банковских операций;

государственные программы часто ассоциируются с бюрократией и риском срыва сделки, поэтому продавцы закладывают в стоимость жилья дополнительную плату за неудобства.

В результате переселенцы нередко сталкиваются с более высокими ценами или вовсе упускают возможность приобрести выбранное жилье.

Размера ваучера часто не хватает на квартиру

Еще одна серьезная проблема — разрыв между суммой государственной пособия и реальными ценами на рынке недвижимости. В Киеве, Львове и других относительно безопасных регионах даже однокомнатные квартиры нередко стоят более 2 млн. грн.

Поэтому многие переселенцы вынуждены рассматривать жилье в менее безопасных или прифронтовых регионах, где цены соответствуют размеру ваучера. Однако после пережитого вынужденного переезда далеко не все готовы снова рисковать и менять место жительства из соображений безопасности.

По словам столичного риелтора Елены, в Киеве или ближайших пригородах найти квартиру за 2 млн грн очень сложно. Такие варианты существуют, но часто требуют капитального ремонта или расположены в отдаленных районах. В то же время большинство переселенцев ищут жилье в безопасных локациях с развитой инфраструктурой, где цены значительно выше.

Только 60 дней для использования сертификата

Критики программы также обращают внимание на ограниченный срок действия сертификата. На использование жилищного ваучера отводится всего 60 дней.

За это время необходимо:

найти подходящее жилье;

проверить документы на объект;

договориться с продавцом;

оформить договор купли-продажи;

пройти все необходимые бюрократические процедуры.

На практике этого срока часто недостаточно. Особенно для военнослужащих или людей, находящихся вдали от места будущей покупки. Если воспользоваться сертификатом в отведенное время не удается, деньги возвращаются в программу и передаются следующим претендентам в очереди.

Право на пособие есть, а денег нет

Даже если переселенцу удалось обнаружить жилье и пройти все этапы оформления, это не гарантирует получение средств. Одной из самых больших проблем остается дефицит финансирования.

Несмотря на огромное количество заявок и положительных решений, фактические выплаты получает только маленькая часть претендентов. Поэтому многие люди формально имеют право на пособие, но не могут реализовать его из-за отсутствия средств.

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Проблему подтверждают и правозащитники. По словам главного координатора общественной организации «Донбасс SOS» Виолетты Артемчук, одна из заявительниц, подавшая документы в первый день открытия бронирования, оказалась примерно на девятитысячном месте в очереди. В то же время имеющегося финансирования хватило только для трех тысяч человек.

Пока источники финансирования программы остаются неопределенными. Есть предположения, что новые средства могут поступить осенью, однако официального подтверждения пока нет. По мнению правозащитников, без поддержки международных партнеров и доноров обеспечить программу необходимыми ресурсами будет сложно.

В итоге для многих переселенцев главной проблемой становится не только получение права на жилищный ваучер, но и ожидание реального финансирования, которое позволит им воспользоваться на практике.

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