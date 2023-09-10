Получить паспорт и номер налогоплательщика можно одновременно: как и где это сделать — Finance.ua

Получить паспорт и номер налогоплательщика можно одновременно: как и где это сделать Сегодня 14:18 — Личные финансы

Получить паспорт и номер налогоплательщика можно одновременно: как и где это сделать

При оформлении паспорта гражданина Украины впервые подростки могут оформить и номер налогоплательщика в Государственной миграционной службе.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.

Услуга предусматривает оформление паспорта гражданина Украины в виде ID-карты с одновременным присвоением ей регистрационного номера учетной карты налогоплательщика. Но только при условии, что у ребенка зарегистрировано место жительства. Эта услуга бесплатная.

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Основание для получения услуги — достижение 14-летнего возраста.

Как получить услугу:

собрать необходимые документы;

обратиться для оформления паспорта в территориальный орган/территориальное подразделение ГМС, уполномоченный субъект по месту обращения лица.

Лицо, отбывающее наказание в учреждениях исполнения наказаний или в отношении которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, или находящееся на длительном стационарном лечении в учреждениях Минздрава закрытого типа, подает документы для оформления паспорта через уполномоченное лицо территориальному подразделению ГМС по месту нахождения администрации соответствующего учреждения, места предварительного заключения или заведения.

Бездомное лицо представляет документы территориальному подразделению ГМС, уполномоченному субъекту по территориальному расположению центров учета, где они состоят на учете, или учреждений социальной защиты, где им предоставляются социальные услуги.

Для оформления паспорта лицо представляет:

свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства. Лицо, которое обращается за оформлением паспорта впервые после достижения 18-летнего возраста при отсутствии свидетельства о рождении, может подать выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения;

оригиналы документов, подтверждающих гражданство и удостоверяющих личность родителей или одного из них, которые на момент рождения лица находились в гражданстве Украины (для подтверждения факта принадлежности лица к гражданству Украины). В случае отсутствия таких документов или в случае, когда родители или один из родителей такого лица на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства или в случае приобретения лицом гражданства Украины на территории Украины подается справка о регистрации лица гражданином Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу, в том числе срок действия которого истек (для лица, постоянно проживающего за границей или постоянно проживавшего за границей и вернувшегося на постоянное проживание в Украину, или для лица, приобретшего гражданство Украины за границей);

заявление о снятии с консульского учета (для лица, достигшего 14-летнего возраста, постоянно проживавшего за границей и вернувшегося на постоянное проживание в Украине) по установленной форме;

свидетельство о взятии на учет бездомных лиц (для бездомных лиц);

решение суда об установлении личности (для лиц, не установленных по результатам проведения процедуры установления личности);

документ, удостоверяющий личность законного представителя/уполномоченного лица, и документ, подтверждающий полномочия как законного представителя/уполномоченного лица;

документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной переменной информации в бесконтактный электронный носитель и в паспорт (при наличии таких документов);

документ, выданный соответствующим органом, учреждением, организацией, содержащий фотоизображение лица, — для лиц, обращающихся за оформлением паспорта впервые по достижении 18-летнего возраста. В случае отсутствия такого документа лицо подает письменное заявление в произвольной форме, в котором указывается информация об адресе мест проживания, учебы, работы, учреждений исполнения наказаний и другая информация, сведения о свидетелях, которые будут привлечены к проведению процедуры установления личности.

одну фотографию размером 10×15 сантиметров для внесения оцифрованного образа лица человека путем сканирования с применением средств Единого государственного демографического реестра — для оформления паспорта лицу, которое не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья, что подтверждается медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения, оформленным в установленном порядке, или лицу, отбывающему наказание в учреждениях исполнения наказаний или в отношении которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, или которое находится на длительном стационарном лечении в учреждениях Минздрава закрытого типа (при необходимости).

Срок рассмотрения заявления

Паспорт, который оформляется впервые, выдается не позже чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты его получения.

В случаях оформления паспорта впервые лицам, достигшим 18-летнего возраста, в связи с проведением процедуры установления лица срок оформления паспорта продлевается до двух месяцев (пункт 43 Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины).

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