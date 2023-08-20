Можно ли оставить себе прежний загранпаспорт: разъяснение консула — Finance.ua

Можно ли оставить себе прежний загранпаспорт: разъяснение консула Сегодня 13:35

Можно ли оставить себе прежний загранпаспорт: разъяснение консула

Украинцы за рубежом могут оформить паспортные документы в консульствах и офисах ГП «Документ». Нередко в соцсетях обсуждается тема, можно ли оставить прежний загранпаспорт и когда его нужно «сдать».

При каких условиях документ изымается, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на консульство Украины в Гданьске.

Консульство в польском городе Гданьск еженедельно предоставляет консультации консула на часто задаваемые вопросы граждан Украины. Учреждение дает разъяснения на тему интернет-дискуссии в популярной группе о том, нужно ли возвращать консульству прежний паспорт и можно ли оставить себе и при каких условиях.

«Действующее законодательство устанавливает право каждого гражданина иметь загранпаспорт и устанавливает ограничения — каждый гражданин может иметь одновременно не более двух таких паспортов. Довольно легко эта норма воспринимается, когда оформляешь первый или второй паспорт. А если шестой?» — отмечают в консульстве.

Поэтому установлена ​​норма, предусматривающая, что паспорт признается недействительным, изымается, аннулируется и уничтожается в случае:

истечение срока его действия;

или принятие решения о его обмене до истечения срока его действия.

«А что делать, если нужно оставить? На этот случай правительством предусмотрена следующая норма: «По письменному заявлению заявителя аннулированный паспорт для выезда за границу возвращается ему, если в нем проставлена ​​одна или несколько виз или если такой паспорт является основанием для получения/продления разрешительных документов на проживание в иностранном государстве», — объясняют на странице ведомства.

Из этих соображений важно при подаче заявления на оформление нового паспорта:

заблаговременно уведомить представителя консульства, принимающего обращение, о своем намерении оставить загранпаспорт у себя на руках после оформления нового;

подать соответствующее заявление (бланк можно взять в консульстве) и аргументировать необходимость (например, показать в паспорте действующую визу в другую страну).

«Обратите внимание, что наличие штампов о пересечении границы, экзотических штампов, наличие фото своего малолетнего ребенка не является основанием для оставления паспорта на руках. Для этого вы всегда можете сделать копии этих страниц даже цветные, а при необходимости — заверить нотариально», — отмечают в консульстве.

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