Можно ли оставить себе прежний загранпаспорт: разъяснение консула — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Можно ли оставить себе прежний загранпаспорт: разъяснение консула

2
Можно ли оставить себе прежний загранпаспорт: разъяснение консула
Можно ли оставить себе прежний загранпаспорт: разъяснение консула
Украинцы за рубежом могут оформить паспортные документы в консульствах и офисах ГП «Документ». Нередко в соцсетях обсуждается тема, можно ли оставить прежний загранпаспорт и когда его нужно «сдать».
При каких условиях документ изымается, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на консульство Украины в Гданьске.
Консульство в польском городе Гданьск еженедельно предоставляет консультации консула на часто задаваемые вопросы граждан Украины. Учреждение дает разъяснения на тему интернет-дискуссии в популярной группе о том, нужно ли возвращать консульству прежний паспорт и можно ли оставить себе и при каких условиях.
«Действующее законодательство устанавливает право каждого гражданина иметь загранпаспорт и устанавливает ограничения — каждый гражданин может иметь одновременно не более двух таких паспортов. Довольно легко эта норма воспринимается, когда оформляешь первый или второй паспорт. А если шестой?» — отмечают в консульстве.
Поэтому установлена ​​норма, предусматривающая, что паспорт признается недействительным, изымается, аннулируется и уничтожается в случае:
  • истечение срока его действия;
  • или принятие решения о его обмене до истечения срока его действия.
«А что делать, если нужно оставить? На этот случай правительством предусмотрена следующая норма: «По письменному заявлению заявителя аннулированный паспорт для выезда за границу возвращается ему, если в нем проставлена ​​одна или несколько виз или если такой паспорт является основанием для получения/продления разрешительных документов на проживание в иностранном государстве», — объясняют на странице ведомства.
Из этих соображений важно при подаче заявления на оформление нового паспорта:
  • заблаговременно уведомить представителя консульства, принимающего обращение, о своем намерении оставить загранпаспорт у себя на руках после оформления нового;
  • подать соответствующее заявление (бланк можно взять в консульстве) и аргументировать необходимость (например, показать в паспорте действующую визу в другую страну).
«Обратите внимание, что наличие штампов о пересечении границы, экзотических штампов, наличие фото своего малолетнего ребенка не является основанием для оставления паспорта на руках. Для этого вы всегда можете сделать копии этих страниц даже цветные, а при необходимости — заверить нотариально», — отмечают в консульстве.

Медицинское (туристическое) страхование за границу😷

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.