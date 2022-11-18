Половину новых малых бизнесов во время войны открывают женщины: регионы-лидеры (инфографика) — Finance.ua
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Половину новых малых бизнесов во время войны открывают женщины: регионы-лидеры (инфографика)

Личные финансы
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Половину новых малых бизнесов во время войны открывают женщины: регионы-лидеры (инфографика)
С начала большой войны было зарегистрировано 21 876 компаний. В 28% новозарегистрированных бизнесов директорами являются женщины, пишет Опендатабот.
Наибольшее количество женщин возглавляет предприятия в Донецкой, Херсонской и Луганской областях.
Половину новых малых бизнесов во время войны открывают женщины: регионы-лидеры (инфографика)
Меньше всего женщин среди топов компаний в Тернопольской, Черновицкой, Львовской областях, а также в Киеве и Киевской области.
За время войны женщины открыли 84 916 новых ФЛП — это почти половина (48%) от всего количества новых бизнесов.
Половину новых малых бизнесов во время войны открывают женщины: регионы-лидеры (инфографика)
Всего с начала активной фазы боевых действий в Украине было открыто 21 876 компаний и 177 375 ФЛП.
По состоянию на 18 ноября 2022 в Украине 2 миллиона предпринимателей. Они — основа новой украинской экономики, построенной на частной собственности, личной ответственности и отсутствии коррупции.
ФЛП помогают строить страну: в последние годы поступления от предпринимателей выросли в пять раз — в 2019 году «фопономика» принесла Украине 1 млрд долларов.
Половину новых малых бизнесов во время войны открывают женщины: регионы-лидеры (инфографика)
Напомним, в Украине зарегистрировали рекордное количество новых ФЛП за неделю. За последнюю неделю мая было зарегистрировано 4454 новых ФЛП. Это самый высокий показатель с момента полномасштабного вторжения рф в Украину.

Справка Finance.ua:

  • динамика регистрации новых бизнесов в Украине вышла на уровень 70% тех показателей, которые были до полномасштабного вторжения рф. В то же время, очень изменилась бизнес-привлекательность регионов страны;
  • на портале «Дія» ФЛПы могут воспользоваться следующими услугами:
  1. зарегистрировать бизнес — открыть ФЛП: https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-fop;
  2. внести изменения о ФЛП: https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop;

Проверки ФЛП во время войны

По материалам:
Finance.ua
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