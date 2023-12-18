Половина госслужащих заявили об уменьшении зарплаты — Finance.ua
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Половина госслужащих заявили об уменьшении зарплаты

Личные финансы
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Половина госслужащих заявили об уменьшении зарплаты
Половина госслужащих заявили об уменьшении зарплаты
В Нацагентстве по вопросам государственной службы поделились результатами исследования отношения государственных служащих к организации работы и оплаты труда в условиях военного положения. Опросили 55 820 респондентов, представляющих все категории должностей — «А», «Б» и «В».
Согласно опросу, в части оплаты труда государственных служащих произошли ощутимые изменения.
  • 50% опрошенных из всех регионов отметили уменьшение заработной платы. О наибольшем снижении указали государственные служащие Киева (62%).
  • У 34% зарплата осталась без изменений, у 16% - увеличилась.
  • В формате открытого ответа большинство респондентов отметили необходимость повышения уровня заработной платы, критически низкой, особенно для государственных служащих категории «В».
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«Повышение зарплаты в отдельных регионах связано с принятием постановления КМУ от 25 апреля 2023 года № 391, предусматривающего повышение должностных окладов для работников государственных органов на территориях активных и возможных боевых действий. При этом, 37% опрошенных, имеющих право на такой коэффициент, указали, что им он не установлен. У 47% коэффициент способствовал увеличению зарплаты, у 53% это не привело к увеличению (коэффициент установлен за счет премий и т. п.)», — отмечают в НАГС.
95% опрошенных отметили, что заработная плата выплачивается в срок.
34% - во время военного положения не получали материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, 43% - получали в 2022-м, 7% - только в 2023-м, 17% - два года подряд.
Дополнительная денежная оплата сверхурочной работы в основном не производится (84%). Ее получали всего 2%, другие — компенсацию путем предоставления дня отдыха.

А что думают о реформе?

Опрос показал рост поддержки реформы системы оплаты труда среди государственных служащих на всех уровнях государственных органов. 95% государственных служащих поддерживают необходимость ее продолжения.
За год произошел рост на 6%. Наибольший процент поддержки реформ (97%) в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях. Наибольший рост такой поддержки произошел в Луганской (на 14%), Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Херсонской — по 8%. Падение поддержки ни в одной из областей не прослеживается.
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Наблюдается рост поддержки реформы со снижением уровня государственного органа. Определено, что респонденты, которым за период военного положения повысили размер зарплаты и получают оплату сверхурочной работы, менее склонны поддерживать внедрение реформы.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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