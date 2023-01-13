Полный блэкаут маловероятен даже при пессимистическом сценарии, — Укрэнерго Сегодня 16:36 — Энергетика

Полный блэкаут маловероятен даже при пессимистическом сценарии, — Укрэнерго

В Укрэнерго говорят, что полный блэкаут страны — маловероятный вариант развития событий.

Об этом, в частности, отметил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

В то же время он сообщил, что ограничение электроэнергии в Украине будет продолжаться в ближайшие месяцы. Когда потеплеет, можно будет сократить эти ограничения, однако только при условии, что энергосистема не получит новых повреждений.

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Если рф нанесет значительный ущерб объектам энергетической инфраструктуры во время следующих атак, тогда будут применены аварийные отключения, возможно, даже довольно длительные, в зависимости от степени повреждения объектов.

Среди моментов, свидетельствующих в пользу оптимистического варианта решения проблемы с дефицитом электроэнергии — повышение эффективности ПВО и восстановление энергосистемы.

Кроме того, как стало известно ранее, потепление в Украине будет способствовать ослаблению ограничений на поставку электроэнергии, но несущественно, поскольку дефицит генерации сохраняется.

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