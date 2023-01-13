Полный блэкаут маловероятен даже при пессимистическом сценарии, — Укрэнерго
В Укрэнерго говорят, что полный блэкаут страны — маловероятный вариант развития событий.
Об этом, в частности, отметил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.
В то же время он сообщил, что ограничение электроэнергии в Украине будет продолжаться в ближайшие месяцы. Когда потеплеет, можно будет сократить эти ограничения, однако только при условии, что энергосистема не получит новых повреждений.
Если рф нанесет значительный ущерб объектам энергетической инфраструктуры во время следующих атак, тогда будут применены аварийные отключения, возможно, даже довольно длительные, в зависимости от степени повреждения объектов.
Среди моментов, свидетельствующих в пользу оптимистического варианта решения проблемы с дефицитом электроэнергии — повышение эффективности ПВО и восстановление энергосистемы.
Кроме того, как стало известно ранее, потепление в Украине будет способствовать ослаблению ограничений на поставку электроэнергии, но несущественно, поскольку дефицит генерации сохраняется.
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