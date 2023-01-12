В Укрэнерго пообещали улучшение ситуации с электроэнергией на выходных — Finance.ua
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В Укрэнерго пообещали улучшение ситуации с электроэнергией на выходных

Энергетика
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В Укрэнерго пообещали улучшение ситуации с электроэнергией на выходных
В Укрэнерго пообещали улучшение ситуации с электроэнергией на выходных
Отключения электроэнергии могут уменьшиться в эти выходные. Как заявил в эфире национального телемарафона председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, это связано с потеплением и восстановлением энергосистемы после обстрелов россии.
«На выходные ожидаем потепления, и нам снова будет легче „упаковать“ потребление в тот объем генерации, который мы имеем», — заявил Кудрицкий.
По его словам, работники прилагают максимум усилий, чтобы подключить к энергосистеме как можно больше генерирующих мощностей.
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«Мы работаем над тем, чтобы выдавить из энергосистемы те генерирующие мощности, которые есть, ускорить ремонты, которые можно ускорить, и сделать так, чтобы генерации становилось все больше», — добавил Кудрицкий.
Он подчеркнул, что экономия электроэнергии по-прежнему остается крайне необходимой мерой. Это дает положительный эффект на энергообеспечение.
Ранее в Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии повысилось из-за понижения температуры на востоке и в центре страны.
По материалам:
УНН
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