В Укрэнерго пообещали улучшение ситуации с электроэнергией на выходных — Finance.ua

В Укрэнерго пообещали улучшение ситуации с электроэнергией на выходных Сегодня 10:42 — Энергетика

В Укрэнерго пообещали улучшение ситуации с электроэнергией на выходных

Отключения электроэнергии могут уменьшиться в эти выходные. Как заявил в эфире национального телемарафона председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, это связано с потеплением и восстановлением энергосистемы после обстрелов россии.

«На выходные ожидаем потепления, и нам снова будет легче „упаковать“ потребление в тот объем генерации, который мы имеем», — заявил Кудрицкий.

По его словам, работники прилагают максимум усилий, чтобы подключить к энергосистеме как можно больше генерирующих мощностей.

«Мы работаем над тем, чтобы выдавить из энергосистемы те генерирующие мощности, которые есть, ускорить ремонты, которые можно ускорить, и сделать так, чтобы генерации становилось все больше», — добавил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что экономия электроэнергии по-прежнему остается крайне необходимой мерой. Это дает положительный эффект на энергообеспечение.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии повысилось из-за понижения температуры на востоке и в центре страны.

УНН По материалам:

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