Украина импортирует небольшие объемы электроэнергии с 1 января, — Минэнерго — Finance.ua
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Украина импортирует небольшие объемы электроэнергии с 1 января, — Минэнерго

Энергетика
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Украина импортирует небольшие объемы электроэнергии с 1 января, — Минэнерго
Украина импортирует небольшие объемы электроэнергии с 1 января, — Минэнерго
Министерство энергетики Украины рассчитывает на увеличение импорта электроэнергии из Европы, который с начала года уже идет в небольших объемах благодаря принятому недавно правительством решению о гарантиях энергоснабжения потребителям дорогостоящей импортной электроэнергии, сообщил министр Герман Галущенко.
«В настоящее время импорт небольшой, но он идет с 1 января. Более того, мы сделали возможность для предприятий закупать, и это будет соответственно влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках», — сказал Галущенко.
Комментируя возможные объемы экспорта, глава Минэнерго отметил, что они будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы блоков в ближайшие дни.
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«Многое будет зависеть от будущих обстрелов энергосистемы, какие повреждения будут, но, безусловно, на импорт мы также рассчитываем», — добавил Галущенко.
По его словам, вопросом импорта сегодня занимаются многие трейдеры — не только государственный «ЭКУ», но и частные «ЭРВ», группа «ДТЭК».
Как сообщало ранее Минэнерго, согласованные коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдовой) составляют 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем. Этих объемов недостаточно для полного покрытия дефицита мощностей в вечерний пиковый час, однако привлечение импорта значительно снизит объем небаланса.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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