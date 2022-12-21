Как война повлияла на импорт и экспорт Украины — исследование — Finance.ua

Как война повлияла на импорт и экспорт Украины — исследование Сегодня 20:04 — Казна и Политика

Как война повлияла на импорт и экспорт Украины — исследование

Экспортно-импортные операции Украины в текущем году претерпели кардинальные изменения. В нынешнем году суммарный экспорт товаров составил 36,9 млрд долл. (67,7% по отношению к январю-октябрю 2021 г.), то есть произошло его сокращение почти на треть.

R&D центр YouControl сравнил прошлогодние данные Таможни с показателями десяти месяцев 2022 года.

На ком и на чем зарабатывали в 2022 году?

Очевидно, что за год экспорт между Украиной и другими странами претерпел существенные изменения. Так, на первое место по объему экспорта из Украины за 10 месяцев 2022 г. вышла Польша (свыше 5,6 млрд долларов или 15,4%).

Китай, который был потребителем украинских товаров № 1 в 2021 году, за время войны опустился на 4-е место в рэнкинге топ-экспортеров. Его доля в общем экспорте Украины снизилась вдвое — с 11,8% до 5,3%.

Инфографика: YouControl

Сократились доли и таких традиционных потребителей всего украинского как Италия, Индия, Египет. Логично, что произошел и обвал официальных поставок Украины в рф, как страну-агрессор — с 5% до 1.3%. Итого, страна-террорист съехала с № 5 в рэнкинге географических направлений экспорта до № 20.

В то же время, существенно увеличилась доля поставок украинского экспорта в такие страны, как Румыния, Венгрия, Словакия, Болгария и Молдова, которые являются географически близкими соседями. Довольно крупными покупателями украинских товаров остаются Турция, Германия, Нидерланды, Испания, Чехия.

Инфографика: YouControl

Украинцы во время войны больше заработали от продажи аграрной продукции:

кукурузы и подсолнечного масла — те товарные группы, которые занимают 1 и 2 места в рэнкинге экспорта с 12,9% (4,7 млрд долл.) и 12,1% (4,4 млрд долл.) долями соответственно;

на третьем месте находится железная руда и концентраты с 7,5% (2,7 млрд долл.);

далее по объемам экспортных поставок следует продукция АПК: пшеница и семена рапса;

№ 6 — кабели и изолированные провода;

№ 7 — полуфабрикаты из углеродистой стали.

В общем, основными источниками экспортной валютной выручки как и в предыдущие годы остается продукция сельского хозяйства и «просевшей» металлургии.

Что завозили и откуда?

За 10 месяцев 2022 года суммарный импорт товаров составил около 44 млрд долл. (76,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году). Падение импорта было не столь существенным, как экспорта, поскольку объемы покупки зарубежных товаров украинцами сократились менее чем на четверть от довоенного уровня, тогда как продажи за границу упали на 1/3.

Инфографика: YouControl

Бессменным лидером по объему импорта остался Китай, с показателем в 15% (или 6,5 млрд) вместо 15,1%. Вторую строчку заняла Польша — 9,9% (около 4,4 млрд долл.). В 2021 году Польша занимала четвертую строчку с долей в 6,8% (4,4 млрд долл.). В 2022 году Германия закрепила и неизменно заняла 3-ю строчку, с почти неизменным показателем в 8,3%, что составляет 3,6 млрд долл.

С 7-й позиции в 2021 году на 4-ю поднялась Турция с показателем в 5,2% (или 2,3 млрд долл.). Пятерку лидеров замыкает США, заменив страну-союзницу россии с показателем в 4,2% (1,8 млрд долл.). Сама же беларусь сместилась на 9 строчку с показателем 3,2%.

россия в этом году оказалась на шестой строчке в рейтинге смены лидеров, переместившись со 2 места. Ее доля в общем импорте упала почти в три раза: с 9,1% до 3,6% (1,5 млрд долл.).

Инфографика: YouControl

В общей сложности, общая сумма импорта за 2022 год составила чуть более 44 млрд долл. по сравнению с суммой в 73,2 млрд в 2021 году. Не изменился импорт с Италией, Словакией и Нидерландами. Наблюдаем рост торгового партнерства с Польшей, Турцией, США, Чехией и Индией.

В целом, за 2022 год больше всего было выручено за товары из категории нефть и нефтепродукты — их доля составляет 15,6%, а это чуть больше 6,8 млрд долл. Второе место заняла категория автомобили легковые и другие моторные средства — 5,8% (2,5 млрд долл.), заменив категорию нефтяные газы в 2021 году. В свою очередь доля в категории нефтяные газы составляет 4,1 % (1,8 млрд долл.).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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