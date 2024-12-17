Полиция разоблачила мошенника, который присвоил почти 4 миллиона гривен помощи от благотворительных фондов — Finance.ua
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Полиция разоблачила мошенника, который присвоил почти 4 миллиона гривен помощи от благотворительных фондов

Криминал
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Полиция объявила подозрение организатору аферы, который присвоил почти 4 миллиона гривен помощи от благотворительных фондов для конного спорта Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
Правоохранители установили, что генеральный секретарь организации, направленной на помощь конному спорту Украины, в начале 2022 года переехал из Украины в Королевство Бельгии, где основал и возглавил аналогичную благотворительную организацию.
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В дальнейшем злоумышленник подготовил и направил письма в адрес благотворительных организаций с призывом оказывать материальную помощь украинскому конному спорту, в качестве благотворительной помощи, на адрес вновь созданного фонда на территории Бельгии. Он уверял, что деньги будут направлены на нужды и помощь коневодству Украины.
«В ходе следствия мы установили, что таким образом благотворительные организации перечислили на счета вновь созданного фонда злоумышленника более 790 тысяч евро. Однако часть средств так и не попала в Украину, ведь фигурант использовал их на собственные нужды», — рассказал следователь Подольского управления полиции Артем Нимченко.
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Таким образом, злоумышленник в период с 2022 по начало 2024 года успел присвоить и потратить почти 4 миллиона гривен благотворительных средств, предназначавшихся на развитие конного спорта Украины.
На основании собранных улик следователи заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
По материалам:
Finance.ua
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