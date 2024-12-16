Руководящий сотрудник воинской части заставлял подчиненных работать в киоске его жены — ГБР Сегодня 08:30 — Криминал

Руководящий сотрудник воинской части заставлял подчиненных работать в киоске его жены — ГБР, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований разоблачило заместителя начальника подразделения одной из воинских частей Донбасса, который заставлял подчиненных работать на его семью и отдавать часть незаконно начисленных боевых выплат.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Начиная с января 2023 года четверо военнослужащих выполняли строительные и другие работы на территории домохозяйства заместителя начальника подразделения, а также работали в киоске, принадлежащем супруге должностного лица. Жена при этом контролировала и координировала работу военных.

Фото: dbr.gov.ua

В случае отказа работать заместитель начальника угрожал военнослужащим отправить их на передовую без соответствующей подготовки.

Военнослужащие, работавшие разнорабочими у своего командира, почти два года не появлялись на службе, однако ежемесячно получали полное денежное довольствие, включая дополнительное вознаграждение за выполнение ими боевых задач. Львиную долю выплат они отдавали своему «работодателю», отдельно их трудовая деятельность на семью должностного лица не оплачивалась.

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Сотрудники ГБР провели ряд обысков, в том числе по месту жительства заместителя начальника подразделения, в ходе которых изъяты средства, документы, черновые записи и другое имущество, что может свидетельствовать о его незаконной деятельности.

Предварительно установленная сумма ущерба государству составляет более 3 млн гривен.

Идет досудебное расследование по факту превышения власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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